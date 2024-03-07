Эстонский Экспресс
07.03.2024, 19:40

Настоящая причина увольнения главы Нарвской больницы: замечательный врач плевать хотел на правила

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Ekvard Joakit
ekvard.joakit@ekspress.ee
Julija Sandul
перевод
РАЗГОВОРЫ ХОДИЛИ УЖЕ ДАВНО: За увольнением Аго Кыргвеэ стоит не один Алексей Евграфов.
РАЗГОВОРЫ ХОДИЛИ УЖЕ ДАВНО: За увольнением Аго Кыргвеэ стоит не один Алексей Евграфов.
ФОТО: Aivar Juhanson | Delfi Meedia

Отнюдь не политические интриги стали судьбоносными для главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, пишет Eesti Ekspress.

Аго Кыргвеэ на посту главы больницы не был любимчиком ни Центристской партии, ни бывшей мэра Катри Райк. По сути, он оставался на своем посту только потому, что в прошлом году в Нарвской больнице занимались заявкой на получение почти 40 миллионов евро из фондов Евросоюза.

Сменить руководителя в разгар столь важного процесса было бы крайне сложно. Однако в кулуарах обсуждалось, что это нужно сделать после того, как деньги будут получены. Вопрос был только в том, насколько изящно это получится сделать.

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