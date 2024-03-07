07.03.2024, 19:40
Настоящая причина увольнения главы Нарвской больницы: замечательный врач плевать хотел на правила(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Отнюдь не политические интриги стали судьбоносными для главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, пишет Eesti Ekspress.
Аго Кыргвеэ на посту главы больницы не был любимчиком ни Центристской партии, ни бывшей мэра Катри Райк. По сути, он оставался на своем посту только потому, что в прошлом году в Нарвской больнице занимались заявкой на получение почти 40 миллионов евро из фондов Евросоюза.