Настоящая причина увольнения главы Нарвской больницы: замечательный врач плевать хотел на правила

Аго Кыргвеэ на посту главы больницы не был любимчиком ни Центристской партии, ни бывшей мэра Катри Райк. По сути, он оставался на своем посту только потому, что в прошлом году в Нарвской больнице занимались заявкой на получение почти 40 миллионов евро из фондов Евросоюза.