Бах: отстранение Израиля от Олимпиады не рассматривается

Глава МОК получил от журналистов вопрос по поводу возможного отстранения израильских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, пишет Sportmail.

„Нет, вопрос об этом не стоит. После чудовищного нападения на израильскую команду (во время ОИ-1972 — прим. ред.) к израильским спортсменам всегда применялись особые меры. Власти уверены, что-то же самое будет актуально в Париже, Марселе или любом другом месте, где будет представлен Израиль“, — ответил Бах.

На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене палестинские террористы проникли в олимпийскую деревню и взяли в заложники израильскую команду. В результате теракта погибли 11 представителей израильской делегации, включая пять спортсменов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что во французскую столицу прибудут 55 израильских спортсменов, которые будут бороться за олимпийские награды в девяти видах спорта.

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