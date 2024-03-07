„Мы знаем, что нас ждет“. Украинцы покидают прифронтовые районы Донбасса в ожидании российского наступления

Если вся Украина — зона боевых действий, то Донецкая область вместе с четырьмя другими регионами страны — поле боя. Близость самых горячих точек этого конфликта чувствуется тут везде: и в густых донецких лесах, и в просторных, холмистых степях.

На ее глазах выступают слезы. Одно дело — оставаться в своем доме как можно дольше, другое — оказаться перед угрозой смерти или российской оккупации.

„Я уже дважды уезжала, какой смысл?“ — говорит Татьяна и предлагает нам тапочки, что объясняет безупречную чистоту в ее квартире.

Мария объясняет, что ее мама Татьяна остается здесь, но уверена, что в конце концов она последует за ней.

Тревога наполняет холодный воздух этого города, который когда-то был частью одного из крупнейших промышленных районов бывшего Советского Союза. Россия медленно разрушает города Украины, пытаясь их захватить. Этого здесь боятся больше всего.

Почти на каждой улице есть поврежденные здания. Рабочие заменяют позолоченные панели на куполах церкви после того, как их сорвало взрывной волной от ракетного удара по расположенной рядом железнодорожной станции.

В их городе все больше признаков приближающейся угрозы, находящейся всего в 30 км.

Жизнь Марии и ее матери Татьяны становится все сложнее по мере продвижения россиян.

Жители таких городов, как Покровск, Константиновка и Краматорск, оказались перед реальностью быстро приближающейся линии фронта и угрозой оккупации.

Именно здесь, на востоке Донбасс а, защитники Украины подвергаются самым суровым испытаниям.

Украина заявляет, что ее военные „держатся“. Но российские войска сейчас атакуют на пяти участках вдоль линии фронта протяженностью 1100 км.

В феврале Россия захватила стратегически важный город Авдеевка в Донецкой области. С тех пор захватчики продвинулись дальше на запад и взяли несколько деревень.

„Мы целый день ходим невыспавшиеся, у нас плохое настроение, панические атаки, постоянная депрессия. Нам страшно“.

„Мы знаем, что нас ждет“, — говорит Мария, упаковывая телевизор в своей квартире в городе Константиновка . Она отправит его доставкой в Киев , после чего уедет туда вместе с сыном.

Шквальный огонь слышен даже на расстоянии 40 км, отдаленные звуки артиллерии не смолкают. С одной из точек хорошо видно, как постепенно сокращается украинская территория.

Клубы дыма поднимаются со стороны Авдеевки, города, который Россия недавно захватила, и Горловки, которую она контролирует с 2014 года.

Россия использует свои размеры, превосходство в воздухе и большие запасы боеприпасов, чтобы продолжать наступление, в то время как западная военная помощь Украине иссякает или задерживается из-за внутриполитических разногласий.

Рядом находится широкая долина с несколькими водоемами. Именно этот природный ландшафт, по словам украинских военных, позволит войскам стабилизировать линию фронта.

Возможно, после недавних хаотичных отступлений украинские генералы готовы временно уступить территорию в надежде, что ее можно будет освободить в долгосрочной перспективе.

Около линии фронта остается и небольшое число людей, которых украинцы называют „ждунами“. Это уничижительное слово они применяют по отношению к тем, кто настроен пророссийски и ждет оккупации.

Но оно не относится ко всем, кто игнорирует предложения об эвакуации. Некоторые просто не хотят покидать свои дома и уже привыкли к постоянной опасности.

Валерий не из числа „ждунов“. После того, как его дом в Торецке дважды чуть не обстреляли, он соглашается на эвакуацию и вместе с внуком Денисом и вещами едет в пункт сбора.

Российские войска — всего в 5 км. Соседи Валерия желают ему всего хорошего, но все равно отказываются уезжать. Он с внуком садится в бронированную полицейскую машину.

„Я свою жизнь прожил, — говорит нам 67-летний мужчина на другом конце своего маршрута, в Константиновке. — Но ребенка надо спасать“.

„Я 20 лет проработал в шахте, поэтому ничего не боюсь, но за него переживаю“, — добавляет он.

14-летний Денис одобрительно кивает. „Последний из моих друзей уехал три недели назад“, — говорит он.