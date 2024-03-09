Помогите, чем можете. Конфликт в Приднестровье: будет ли Россия вводить туда войска и проводить очередной „референдум“?

После 24 февраля 2022 года положение ПМР в Молдове изменилось, — продолжает Чебан. — В республике возросли риски безопасности, причем не только в Приднестровье. Ставки выросли. Мы понимаем: одной из целей российской военной операции в Украине был выход на границы с Молдовой в приднестровском районе. В случае успеха россиян это «перевернуло» бы ситуацию с безопасностью Молдовы. Но этого не случилось, и сейчас у Кишинева гораздо больше рычагов влияния на Тирасполь, чем раньше.

Что касается пошлин, которые так волнуют ПМР, то еще в начале 2000-х наше правительство пыталось бороться с контрабандой, процветавшей в Приднестровье. Была создана процедура, позволяющая зарегистрировать приднестровское предприятие в молдавских реестрах за один день, для тираспольских фирм были созданы льготы. Им позволяли не платить пошлины, акцизы, НДС в бюджет Молдовы. Как раз одну из этих льгот — оплату таможенных пошлин — Кишинев и отменил с 1 января 2024 года. Благодаря тому, что у Молдовы есть зона свободной торговли с ЕС и со странами СНГ (далеко не все позиции облагаются пошлинами), это не смертельный удар по наполняемости бюджета Приднестровья. В Тирасполе, с одной стороны, недовольны шагом Кишинева, с другой — они понимают, у Молдовы есть еще и другие рычаги влияния. Что касается Москвы, то средств повлиять на Кишинев у нее сейчас нет (к счастью, российские войска от нас далеко). Поэтому возмущение руководства ПМР выглядит очень осторожно, с оглядкой на Кишинев и Киев. Чтобы не усугубить ситуацию.