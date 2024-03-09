Помогите, чем можете. Конфликт в Приднестровье: будет ли Россия вводить туда войска и проводить очередной „референдум“?
Непризнанный мировым сообществом пророссийский анклав Приднестровье обратился к российским властям принять его под свою защиту. Почему республика обратилась к России и может ли стать регион причиной нового конфликта на постсоветском пространстве, рассказывают „Спектру“ эксперты.
Конгресс самопровозглашенной республики обратился к России с просьбой предоставить защиту «для защиты Приднестровья (ПМР) от усиливающегося давления со стороны Молдовы». Президент анклава Вадим Красносельский заявил, что «против Приднестровья применяется политика геноцида».
Обращение Конгресса республики было опубликовано накануне выступления Владимира Путина, и некоторые политики опасались возросшей вероятности новой войны на постсоветском пространстве.
Созданный в 1992 году российский анклав считается основным фактором возможной дестабилизации в Молдове — республике, которая практически не обладает современными вооруженными силами. Территориально ПМР представляет собой узкую полоску земли, зажатую между Молдовой и Украиной. У Приднестровья есть свой флаг и герб, выполненные в советском стиле. Большая часть промышленной инфраструктуры расположена в Приднестровье, но статус непризнанного государства ограничивает экономический потенциал ПМР.
Республика появилась на свет в результате кровопролитных боев 1992 года. Несмотря на то, что Россия официально не признает Приднестровье как государство, в ней находятся около1500 российских военнослужащих.
Деньги вместо армии
Вскоре после начала российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Приднестровье аналогична сложившейся в сепаратистских республиках на востоке Украине. В обоих случаях российские пропагандисты и депутаты заявляют о притеснениях русскоязычного населения регионов, призывая Кремль вмешаться.
Но сейчас помочь Тирасполю Москва может только дипломатически и финансово.
Российские военные могли выйти к ПМР в самом начале российско-украинской войны, однако провальный поход на Киев «за три дня» поставил на этом плане крест. Авиацию в Приднестровье тоже не послать — ее не пропустят через территорию Украины украинские ПВО.
А вот деньги правительству ПМР нужны, ведь с начала 2024 года жизнь руководителям республики сильно усложнили и Молдова, и соседняя Украина. Сразу после Нового года власти Молдовы отменили таможенные льготы, которыми пользовались приднестровские предприниматели. Отныне они обязаны платить их на общих основаниях. Решение Кишинева привело к митингам в непризнанной республике и к обвинением правительства Молдовы в проводимой политике геноцида.
«Молдова — агрессор», «Нет грабежу народа!» и «Не будем платить дань!», — с такими лозунгами жители Тирасполя (столицы Приднестровья) встретили неприятную новость.
После этого администрация ПМР отправила жалобу на Молдову в ОБСЕ, а президент республики Красносельский обвинил Кишинев предупредил о возможном нарастании регионального конфликта: «Из-за негативного подхода соседней Молдовы вызовов, угрожающих региональной стабильности и безопасности, становится все больше».
Молдавские власти выбрали для отмены налоговых льгот удачное время. С начала российской агрессии в Украине Киев закрыл границу с ПМР, опасаясь не только российского воинского контингента, расположенного в Тирасполе, но и возможных пророссийских боевиков. Поэтому приднестровские товары, следующие в Украину, доставлялись через молдавскую территорию.
Сделав этот шаг, администрация президента Молдовы Майя Санду распространила юриспруденцию республики на всю территорию, включая Приднестровье.
Но президента ПМР беспокоят не только таможенные пошлины. Возможно, вслед за ними будут введены плата за НДС и другие государственные сборы, оплачиваемые молдавскими предпринимателями. Тогда говорить о какой-либо политической и экономической самостоятельности вряд ли будет возможным.
- Молдова действительно постепенно пытается нивелировать льготы, существовавшие до сих пор для экономических агентов Приднестровья, — говорит «Спектру» молдавский политический обозреватель Евгений Чебан. — После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ПМР оказалась в сложном политическом и экономическом контексте. Но её руководство всеми силами пытается сохранить существующую ситуацию и оставить за собой пространство для маневра. С одной стороны, они как бы остаются русским форпостом на Днестре (у президента ПМР Красносельского висит российский флаг в кабинете, и так далее), с другой — транслируют миролюбивые заявления в адрес Киева: у нас всегда были хорошие отношения, мы приняли украинских беженцев в начале войны и т.д.
После 24 февраля 2022 года положение ПМР в Молдове изменилось, — продолжает Чебан. — В республике возросли риски безопасности, причем не только в Приднестровье. Ставки выросли. Мы понимаем: одной из целей российской военной операции в Украине был выход на границы с Молдовой в приднестровском районе. В случае успеха россиян это «перевернуло» бы ситуацию с безопасностью Молдовы. Но этого не случилось, и сейчас у Кишинева гораздо больше рычагов влияния на Тирасполь, чем раньше.
Что касается пошлин, которые так волнуют ПМР, то еще в начале 2000-х наше правительство пыталось бороться с контрабандой, процветавшей в Приднестровье. Была создана процедура, позволяющая зарегистрировать приднестровское предприятие в молдавских реестрах за один день, для тираспольских фирм были созданы льготы. Им позволяли не платить пошлины, акцизы, НДС в бюджет Молдовы. Как раз одну из этих льгот — оплату таможенных пошлин — Кишинев и отменил с 1 января 2024 года. Благодаря тому, что у Молдовы есть зона свободной торговли с ЕС и со странами СНГ (далеко не все позиции облагаются пошлинами), это не смертельный удар по наполняемости бюджета Приднестровья. В Тирасполе, с одной стороны, недовольны шагом Кишинева, с другой — они понимают, у Молдовы есть еще и другие рычаги влияния. Что касается Москвы, то средств повлиять на Кишинев у нее сейчас нет (к счастью, российские войска от нас далеко). Поэтому возмущение руководства ПМР выглядит очень осторожно, с оглядкой на Кишинев и Киев. Чтобы не усугубить ситуацию.
Одновременно проблемы начались и у самого приднестровского правительства, точнее — у руководителя внешнеполитического ведомства непризнанной республики Виталия Игнатьева, которого хотят допросить в Украине. Следствие обвиняет его, гражданина Украины, в посягательстве на украинскую территориальную целостность и в «сотрудничестве с государством-агрессором». Украина пока не подала в международный розыск, но в случае его подачи властям Молдовы придется обеспечить арест Игнатьева, ведь международные обязательства никто не отменял.
- В последнее время Украина стремится усилить свою роль в приднестровском урегулировании, старается выдавить из региона Россию, — замечает Евгений Чебан. — Тем более, у многих представителей приднестровской элиты есть украинские паспорта. Игнатьев считается одним из самых промосковских членов приднестровской администрации. С этим и связан его вызов в СБУ. С другой стороны, Украина заявила, что готова на территории региона обновлять паспорта жителям ПМР, имеющих украинское гражданство. Тогда и другие руководители Приднестровья, включая президента непризнанной республики, будут иметь возможность выехать за ее пределы. Это политика «кнута и пряника».
Ушли на склад
Беспокойство у Молдовы вызывает и находящийся в приднестровском селе Колбасна огромный артиллерийский склад, на котором хранятся запасы бывшей 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы из вывезенных из ГДР и Чехословакии советских военных частей. Это один из крупнейших армейских складов в Восточной Европе. В принципе, Россия способна использовать ситуацию вокруг Приднестровья, чтобы получить контроль над этой «кладовой» — пусть и устаревшего оружия, но позволяющего вести войну еще долгое время. Известно, что российская армия активно использует в Украине оружие советского производства и будет рада пополнению запасов. Другое дело, что никто не знает, в каком состоянии это оружие находится и сколько его вообще осталось. Дело в том, что в республике с 1996 года процветала незаконная продажа оружия и боеприпасов, которые продавались в Косово, Чечню, Абхазию и в арабские государства. Еще в 2003 году в Парламентской ассамблее ООН пришли к выводу, что «незаконный оборот оружия в приднестровском районе представляет собой реальную угрозу».
- В течение трех десятков лет Приднестровье было «черной дырой» с точки зрения законов, правил и тому подобного, — говорит израильский военный эксперт Сергей Мигдаль. — Правящая элита там промышляла, в том числе, и торговлей оружием.
- Все мы знаем о случаях контрабанды оружия с этих складов, но с начала войны, с февраля 2022 года склад усиленно охраняется, — добавляет Евгений Чебан. — Другое дело, что запасы оружия на этих складах могут использоваться и приднестровскими формированиями, и российским контингентом.
Тлеющий конфликт
Кремль не раз заявлял протест в связи с политикой Молдовы: утверждается, что руководство Молдовы руководствуется «русофобской политикой». Кишинев, в свою очередь, уверен — Москва ищет предлог для дестабилизации ситуации в республике.
Недавно Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад, в котором доказывается, что российская пропаганда использует в ПМР те же методы воздействия, которые использовались и в Украине до начала полномасштабного вторжения. Но из-за относительно небольшого количества российских войск, базирующихся в ПМР, Кремль вряд ли сможет сегодня использовать военную силу.
- Думаю, военные действия в Молдове маловероятны. Нет главного условия — сухопутной границы с Россией. Москва просто не сможет перебросить сюда войска», считает Евгений Чебан.
- Проблема в том, что это изолированная полоска земли, для России сейчас недостижимая. И, насколько я понимаю, пока не было никакой инициативы со стороны России, — говорит Сергей Мигдаль. — Мы знаем, что в начале войны в Украине у российской армии был план выхода к Николаеву и Одессе, а оттуда — прямиком к Приднестровью. Тогда бы в ПМР прошел «референдум» и регион вступил бы, без сомнения, в РФ. Но, поскольку сейчас российские войска далеко и даже с воздуха особенно помочь не могут, вся помощь ПМР будет на уровне дипломатических заявлений и денежных средств. Пока перспектив военного конфликта я там не вижу.
Что касается использования пророссийски настроенных граждан Приднестровья, то подобная задача и вовсе непосильна для Кремля. Сложно будет создать в ПМР боеспособные структуры, наподобие „ДНР“ и „ЛНР“. Однако Евгений Чебан считает, что создание перманентной угрозы вторжения в Молдову все равно выгодно России.
- Стабильность для Молдовы сегодня является ключевым фактором, если она хочет стать членом Евросоюза, — объясняет Евгений Чебан. — Глобальная цель России —использовать „фактор Приднестровья“, чтобы сковать движение Молдовы в ЕС и помешать сближению республики с НАТО. Поэтому Россия будет и дальше поддерживать этот „тлеющий“ конфликт.
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