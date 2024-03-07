ФОТО | В Нарве вспомнили о мартовской бомбардировке 1944 года. В этом году мемориальных событий больше

„Я хочу отойти от эмоций и заставить, как это не банально звучит, людей задуматься, даже не задуматься, а спровоцировать замечать то, что до этого они не видели вокруг себя, не уделяли внимания, - сказал Павел RusDelfi. - Следы бомбардировок города можно увидеть и сейчас, но обычно их уже не замечают, они становятся слепыми пятнами. Но я хочу, чтобы за счет моей работы они обрели „голос“, стали субъектными. Найти новые значения в исторической памяти о войне сейчас особенно важно. Несмотря на то, что война огромное значение имеет в нашей жизни, она тем не менее не отработана, не отрефлексирована. История может быть осязаемой, мы к ней можем физически прикоснуться. Если обращать внимание на следы, оставшиеся от войны, мы будем видеть более объективную картину случившегося“.