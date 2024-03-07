ФОТО | В Нарве вспомнили о мартовской бомбардировке 1944 года. В этом году мемориальных событий больше(13)
6 марта в Нарве вспоминали, как 80 лет назад, в 1944 году, на город обрушились бомбы. Советская армия освобождала город. О тех днях в истории страны написано много, остались обрывки кинохроники, сохранились в небольшом количестве фотографии. В Нарве есть традиция в этот день возлагать цветы и зажигать свечи у памятника „Корни“. В этом году мемориальных событий прошло больше.
Помимо памятной церемонии возложения цветов Нарвский музей открыл выставку “Narva 44” в замковом парке.
Для анонса этой выставки партнер музея - Эстонский проект Propastop, который ставит своей целью разоблачение пропагандистских нападок, фейков и прочей деятельности по влиянию извне - выпустил листовку, информация на которой показалась некоторым горожанам неоднозначной. Один из членов совета музея, Алексей Мяги, жестко высказался в местном паблике в отношении руководителя музея, но отказался дать комментарий RusDelfi. Выставка открылась в 16:30, и ее свободно могут смотреть горожане и гости города. Руководство музея планирует также со временем выложить фото и тексты выставочного проекта в открытый доступ на своем сайте.
“Мартовская бомбардировка” - та терминология, которая много лет назад вошла в современную жизнь тех, кто чтит память об истории родного края, рассказала руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова. “В Таллинне многие годы этот день отмечается масштабно, - говорит Мария. - 35% жилого фонда Таллинна также пострадали в марте 1944 года от бомбардировок. Там были жертвы - более 500 человек. В Нарве жертв удалось практически избежать, во многом потому, что в конце 1943 года и в начале 1944 года при содействии немецких оккупационных властей проходила эвакуация местных жителей”.
По словам руководителя музея, выставка дает фактологический и фотообзор тех далеких дней и показывает Нарву, которую горожане знают и любят по черно-белым фотографиям, но которой сегодня нет. Она сравнила выставку с фотоальбом, в котором есть короткий исторический комментарий. “Выставка емкая, длинно мы не могли представить текстовый материал, по сути - это историческая канва событий в Нарве 1944 года и начала 1945 года, - продолжает Мария Сморжевских-Смирнова. - Мы старались писать тексты не эмоционально, но все-таки выставка называет события того времени своими именами. Приводится информация, какие были последствия, какой техникой совершалась та бомбардировка, сколько снарядов было сброшено на город. Сражения за Нарву продолжались до 26 июля 1944 года”.
Выставка, по словам Марии, к сожалению, совершенно не касается судеб жителей Нарвы, которые пережили эвакуацию и не смогли вернуться. “Таких историй музеем собрано много, мы их храним, - рассказывает Сморжевских-Смирнова. - Особенно последние полтора года потомки приносят нам вещи, записанные истории своих предков”.
Фотографии для выставки отобрали из фондов музея, а также из фондов партнеров - Исторического музея и Военного музея.
После открытия выставки в замковом парке многие гости музея перешли к мемориальному камню, у которого в 17:30 началось традиционное возложение цветов и, пожалуй, народу собралось больше, чем в прежние годы. После церемонии Мадис Туудер, инспектор по охране памятников, провел для всех желающих тематическую экскурсию по городу, рассказывая о старой Нарве.
На церемонию возложения цветов пришла Катри Райк, которая чуть позже вместе с гидом и историком Александром Опенко провела в ратуше встречу „Легенды и истории старого города Нарвы“.
“Мы должны помнить прошлое, чтобы идти дальше, чтобы подобное не повторялось, поэтому важно говорить об этом из года в год, - сказала Катри Райк. - Видно, что история города становится популярной среди нарвитян, люди интересуются прошлым города”.
Катри Райк рассказала, что ей в руки случайно попали воспоминания нарвитянина Эльмара Келля. Он родился в 1925 году, был театральным художником. На встрече с горожанами Райк поделилась многими его историями о старом городе.
Александр Опенко на встрече говорил по-русски, Катри Райк - по-эстонски. „Сегодня вспомним много веселых историй, ведь смех и маленькие житейские радости помогали жителям города переживать самые тяжёлые периоды, - так начал встречу Опенко. - Мы будем вспоминать Нарву довоенную, её жителей, их заботы и радости, и наполним этот зал духом старой Нарвы во всем ее разнообразии“.
В 19:00 День памяти поддержала Нарвская арт-резиденция открытием двух выставок. Ангела Сооп на персональной выставке „Он — это ты“ представила картины из ткани и масштабные сайт-специфичные инсталляции. Соавтором выставки стала композитор Татьяна Козлова-Йоханнес.
Выставка художника из Финляндии Павла Ротца „Восхождение к памяти. Материя касания“ посвящена коллективной памяти и рассматривает следы мартовской бомбардировки 80-летней давности. Началась выставка с перфоманса Павла, в первой части которого он босыми ногами месил “глину”, из которой потом создавались кирпичи как осязаемые носители памяти.
„Я хочу отойти от эмоций и заставить, как это не банально звучит, людей задуматься, даже не задуматься, а спровоцировать замечать то, что до этого они не видели вокруг себя, не уделяли внимания, - сказал Павел RusDelfi. - Следы бомбардировок города можно увидеть и сейчас, но обычно их уже не замечают, они становятся слепыми пятнами. Но я хочу, чтобы за счет моей работы они обрели „голос“, стали субъектными. Найти новые значения в исторической памяти о войне сейчас особенно важно. Несмотря на то, что война огромное значение имеет в нашей жизни, она тем не менее не отработана, не отрефлексирована. История может быть осязаемой, мы к ней можем физически прикоснуться. Если обращать внимание на следы, оставшиеся от войны, мы будем видеть более объективную картину случившегося“.
Выставки будут доступны до 5 мая.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.