Президент Литвы подписал указы о лишении гражданства известных балерины и бизнесмена из-за связей с Россией

По данным разведки, бизнесмен до сих пор поддерживает отношения с влиятельными людьми в России, участвовал в деятельности подконтрольных Кремлю компаний, в непрозрачных схемах финансирования выборов западных стран из России. Заключение в отношении балерины И. Лиепы Комиссия по делам гражданства приняла 14 февраля. Было решено предложить лишить гражданства, предоставленного балерине в порядке исключения в 2000 году, в связи с публично высказанной ею поддержкой России, а также угрозой, которую представляет сама балерина для национальной безопасности Литвы.



Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью, в котором она не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности. Согласно Закону о гражданстве, литовское гражданство, предоставленное в порядке исключения, может быть отнято не только в том случае, если лицо своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в том случае, если оно публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литвы и/или других государств-членов Европейского союза и (или) интересам безопасности союзников. В сентябре прошлого года на аналогичном основании было принято решение о лишении гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения фигуристке Маргарите Дробязко.