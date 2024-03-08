МНЕНИЕ | Стереотип о том, что женщина - украшение мужчины, должен быть разрушен

Сегодня должна идти речь о борьбе. Борьбе за равные права, возможности и справедливость. Борьбе продолжающейся, поскольку во всех странах, включая Эстонию, все еще остаются проблемы с домашним насилием, домогательствами и неравенством оплаты труда.

Давайте обратимся к истории. Международный женский день берет свое начало в Северной Америке конца XIX века, когда права и возможности женщин были крайне ограничены, а условия труда были тяжелыми. Так, в Нью-Йорке прошла первая забастовка работниц текстильной промышленности, которые требовали улучшения условий труда. В последствии, волна забастовок и митингов прокатились и по Европе - Австрии, Германии, Швейцарии и Дании, в которых приняли участие и женщины, и мужчины. Бастующие настаивали не только на предоставлении женщинам права участвовать в выборах и занимать государственные должности, но также требовали предоставить право на профессиональное обучение, труд и прекращение дискриминации на рабочем месте. Одна из ключевых фигур зародившегося движения за права женщин - Клара Цеткин - предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию или, как мы его знаем сегодня, Международный женский день.

Вопрос о роли женщин в обществе остается открытым

Хотя в первой четверти XX века женщины смогли добиться некоторых изменений - в некоторых странах женщинам предоставили полное или частичное право голоса - вопрос о роли женщины в обществе все еще оставался актуальным: мир оставался ориентированным на мужчин. Требовалось полностью изменить социальные нормы и разрушить стереотипы, которые продолжали ограничивать женщин: необходимо было предоставить и финансовую независимость - право владеть кредитными картами, подавать заявки на оформление ипотеки, а также право установить больший контроль над репродуктивными органами. Однако смогли ли мы после столетней борьбы за равноправие обеспечить его? К сожалению, нет.

41% женщин Эстонии хотя бы раз сталкивались с насилием в отношениях в течение своей жизни.