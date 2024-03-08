МНЕНИЕ | Стереотип о том, что женщина - украшение мужчины, должен быть разрушен(3)
Из-за недостаточного знания истории, истинный смысл многих праздников со временем стирается и искажается. В наше время поздравления с Международным женским днем зачастую сводятся к упоминанию красоты, женственности и наступлению весны, что отвлекает от истинной сути этого важного дня. Женщина не должна быть всего лишь украшением мужчины, считает Дмитрий Сазонов.
Сегодня должна идти речь о борьбе. Борьбе за равные права, возможности и справедливость. Борьбе продолжающейся, поскольку во всех странах, включая Эстонию, все еще остаются проблемы с домашним насилием, домогательствами и неравенством оплаты труда.
Давайте обратимся к истории. Международный женский день берет свое начало в Северной Америке конца XIX века, когда права и возможности женщин были крайне ограничены, а условия труда были тяжелыми. Так, в Нью-Йорке прошла первая забастовка работниц текстильной промышленности, которые требовали улучшения условий труда. В последствии, волна забастовок и митингов прокатились и по Европе - Австрии, Германии, Швейцарии и Дании, в которых приняли участие и женщины, и мужчины. Бастующие настаивали не только на предоставлении женщинам права участвовать в выборах и занимать государственные должности, но также требовали предоставить право на профессиональное обучение, труд и прекращение дискриминации на рабочем месте. Одна из ключевых фигур зародившегося движения за права женщин - Клара Цеткин - предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию или, как мы его знаем сегодня, Международный женский день.
Вопрос о роли женщин в обществе остается открытым
Хотя в первой четверти XX века женщины смогли добиться некоторых изменений - в некоторых странах женщинам предоставили полное или частичное право голоса - вопрос о роли женщины в обществе все еще оставался актуальным: мир оставался ориентированным на мужчин. Требовалось полностью изменить социальные нормы и разрушить стереотипы, которые продолжали ограничивать женщин: необходимо было предоставить и финансовую независимость - право владеть кредитными картами, подавать заявки на оформление ипотеки, а также право установить больший контроль над репродуктивными органами. Однако смогли ли мы после столетней борьбы за равноправие обеспечить его? К сожалению, нет.
41% женщин Эстонии хотя бы раз сталкивались с насилием в отношениях в течение своей жизни.
Недавние исследования показывают, что множество женщин до сих пор сталкиваются с насилием и дискриминацией как дома, так и на работе. По данным свежего рапорта департамента статистики, 41% женщин Эстонии хотя бы раз сталкивались с насилием в отношениях в течение своей жизни: 39% женщин подверглись психологическому, 13% физическому (включая угрозы) и 9% сексуальному насилию. В рабочей среде с сексуальным насилием столкнулось 33% женщин, как правило, со стороны мужчин-коллег и клиентов, причем 52% из опрошенных - молодые девушки в возрасте от 18 до 29 лет.
Неравенство процветает и на рынке труда. По состоянию на начало 2023 года женщины в нашей стране зарабатывали на 17,7% меньше, чем мужчины, причем самая большая разница в доходах возникает в одних из самых доходных секторах - финансовом, производственном, а также в секторе торговли. Средняя зарплата мужчин составляла 10 евро в час, в то время как средняя зарплата женщин - всего 8,5 евро в час. Самый большой показатель разрыва в уровне зарплат приходился на 2021 год и составлял 20,5%. Это делало Эстонию лидером в статистике разрыва зарплат в Европе. К сожалению, сейчас мы ушли от этого „почетного“ статуса недалеко.
Феминизм как движение многое сделал для улучшения качества жизни женщин, но без поддержки общества и государства мы не продвинемся в решении существующих проблем. Еще пару лет назад можно было наблюдать позитивные тенденции в повышении осведомленности общества - работодатели уделяли большее внимание этой проблеме, и количество таких работодателей росло. Сегодня вопрос неравенства зарплат и проблема насилия снова как будто исчезли с повестки дня, общественный диалог как будто прекратился, и единственные, кто обращает внимание на проблему, - это снова социал-демократы.
Решения этих проблем разные, но все они требуют вмешательства политиков, поддержки в виде выделяемых из бюджета средств и подразумевают наличие общественного запроса, как это было пару лет назад. Для улучшение жизни людей необходимо вернуть общественный диалог и возобновить дискуссию о растущем неравенстве. Во то время, как на территории Европы идет война, а общество разрозненно, недостаток внимания к какой бы то ни было проблеме, которая только усугубляет положение и еще больше разобщает людей, непозволителен. Залог безопасности общества - это благосостояние его членов, и помнить об этом нужно всегда.