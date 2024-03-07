Правда ли, что американские муравьи атта умеют телепортироваться?
В интернете популярна следующая история: якобы самка этих муравьёв, слишком огромная, чтобы двигаться самостоятельно, и заключённая в короб из прочнейшего вещества, в случае опасности может буквально телепортировать себя и своих соплеменников в безопасное место. И якобы такая её способность даже подтверждена экспериментально. Мы решили проверить, что известно науке о такой поразительной способности муравьёв атта.
Муравьи атта, также известные как муравьи-листорезы, — род муравьёв, включающий в себя 39 видов и обитающий преимущественно в тропиках Нового Света. Атта срезают 12–17% всей листвы тропических лесов. С одной стороны, это наносит значительный урон пастбищам, с другой — стимулирует рост новых побегов у растений. Муравьи атта — одни из немногих животных, ведущих сельскохозяйственную деятельность. Часть срезанных растений они уносят под землю, где подкармливают ими грибы Basidiomycota, которые, в свою очередь, становятся основной пищей для личинок муравьёв и дополнительной — для взрослых особей. Взрослым особям характерно деление на касты: рабочие (в том числе садоводы), солдаты, охранники, королевы. Королева откладывает поразительное количество яиц: примерно 20 в минуту, то есть 28 800 в сутки, или больше 10,5 млн в год. Рабочие, солдаты и охранники при этом стерильны.
Раз в год в зрелой колонии появляются крылатые самцы и самки, способные к репродукции. Самки помещают частичку гриба в инфрабуккальный карман — специальную полость под пищеводом, затем взрослые особи вылетают из материнской колонии. Каждую самку оплодотворяет до десяти самцов. Это позволяет, во-первых, увеличить генетическое разнообразие внутри будущей колонии, а во-вторых, обеспечивает самку достаточным количеством спермы на всю жизнь. После спаривания самцы умирают, а самки начинают создавать новую колонию — выкапывают гнездовую камеру в почве и выплёвывают грибок из инфрабуккального кармана. Крылья постепенно атрофируются, снабжая самку питательными веществами. Первыми яйцами самка кормит гриб, а часть съедает сама. Также гриб получает питание из её фекальной жидкости. После того как гриб начинает расти, часть яиц получают шанс на развитие. Получившиеся личинки самка также кормит яйцами. Когда первое потомство взрослеет, оно берёт на себя обязанности по уходу за грибом и за самкой. Стерильные рабочие могут откладывать трофические яйца — они также идут на корм королеве, грибу и личинкам. Колония становится стабильной, а самка до конца своей жизни выполняет роль машины по откладыванию яиц.
Хотя зрелая самка достигает 20 мм в длину, а рабочие особи — всего 4 мм, вряд ли такое соотношение можно назвать чудовищным размером, который упоминается в вирусной истории. Более того, никакой сверхпрочной камеры («настолько прочной, что разрушить её можно только тяжёлым ломом») у атта также не существует. Все туннели и камеры вырыты в земле, максимум, что используется для создания прочной структуры в первую очередь вентиляционных шахт, — это глина и песок. Не совпадает с реальностью и такое описание из вирусной истории: «Эти камеры достигают величины кокосового ореха» и «Это большое насекомое занимает всю камеру». Длина среднего кокоса — 35–40 см, а королевы — всего 2 см. В 2013 году учёные из Мэрилендского центра систематической энтомологии изучили структуру четырёх колоний атта. Камеры, в которых находились королевы, оказались довольно скромными по размеру — не больше 10 см, к тому же, помимо самки, в них ещё находился гриб, рабочие и подрастающие крылатые самцы и самки. Никаких материалов, похожих по прочности на цемент, учёные не обнаружили. Вместе с тем, описывая свои действия, они, напротив, подчёркивали, насколько это была кропотливая работа, так как любое неосторожное движение повлекло бы разрушение камер и туннелей.
Ни в каких научных базах публикаций (PubMed, Google Scholar), а также в крупнейших научных журналах (Nature, Science) нет упоминаний о телепортации у муравьёв атта. Однако по ключевым словам можно выяснить, что о телепортации атта сообщил в 1938 году британский натуралист Айвен Сандерсон. Получивший степень бакалавра зоологии, а затем и магистра ботаники и геологии, Сандерсон увлёкся криптозоологией — псевдонаукой, исследующей неизвестных науке животных. Сами криптозоологи считают его отцом этого направления и утверждают, что именно Сандерсон — автор названия. В его книге «Твари» как раз рассказывается вся история с телепортацией, которая и легла в основу вирусного поста. Там фигурируют такие детали, как «камера величиной с кокосовый орех», «прочная камера, которую можно разрушить только с помощью лома», «гигантская матка, занимающая всю камеру», а также все детали с окрашиванием королевы, закрытием камеры и обнаружением такой же помеченной матки на расстоянии от разрушенной камеры. Помимо телепортации, Сандерсон в этой же главе пишет и о телепатии:
«Есть несколько гипотез. Одна из них сводится к электромагнитным сигналам — но имейте в виду, русские, похоже, доказали, что телепатические сигналы человека не попадают в электромагнитный спектр. Они поместили восприимчивых к гипнозу субъектов в специальные приспособления, которые были экранированы от электромагнитных волн, и обнаружили, что телепатическая связь не прерывается».
Помимо муравьёв атта Сандерсон описывает встречи с марикокси (обезьянолюдьми), туниджуком (эскимосским снежным человеком), летающими тарелками, самостоятельно летающими камнями и лох-несским чудовищем. Причём Сандерсон искренне верил во всё, что описывал. В эпилоге он отмечает:
«"Вещи", о которых я вам рассказал, существуют, но они ни в одну из известных категорий "вещей" совершенно не вписываются! Все они реальные, физические, конкретные и действительно существующие штуки, которые можно взвесить, или измерить, или сделать и то и другое тем или иным научным способом».
Достоверно узнать, что же именно видел Сандерсон в случае с муравьями атта, невозможно, так как он не указывает имён тех, кто был с ним в экспедиции, год экспедиции, точного места наблюдения и даже конкретного вида атта (а их известно 39). Однако точно можно сказать, что описанное по многим признакам не совпадает с тем, как в реальности функционирует колония атта.
Таким образом, широко растиражированная история о том, что муравьи атта могут телепортироваться, — не более чем пересказ истории криптозоолога середины прошлого века. В своём рассказе Сандерсон допускает множество фактологических ошибок в описании жизни муравьиной колонии, а также не указывает ни вид, за которым он с помощниками наблюдал, ни место, где проводил свои наблюдения. Выяснить, что он делал и видел на самом деле, невозможно, однако никто, кроме него, никакой телепортации у атта не отмечал.
Итог: Неправда