Правда ли, что американские муравьи атта умеют телепортироваться?

Хотя зрелая самка достигает 20 мм в длину, а рабочие особи — всего 4 мм, вряд ли такое соотношение можно назвать чудовищным размером, который упоминается в вирусной истории. Более того, никакой сверхпрочной камеры («настолько прочной, что разрушить её можно только тяжёлым ломом») у атта также не существует. Все туннели и камеры вырыты в земле, максимум, что используется для создания прочной структуры в первую очередь вентиляционных шахт, — это глина и песок. Не совпадает с реальностью и такое описание из вирусной истории: «Эти камеры достигают величины кокосового ореха» и «Это большое насекомое занимает всю камеру». Длина среднего кокоса — 35–40 см, а королевы — всего 2 см. В 2013 году учёные из Мэрилендского центра систематической энтомологии изучили структуру четырёх колоний атта. Камеры, в которых находились королевы, оказались довольно скромными по размеру — не больше 10 см, к тому же, помимо самки, в них ещё находился гриб, рабочие и подрастающие крылатые самцы и самки. Никаких материалов, похожих по прочности на цемент, учёные не обнаружили. Вместе с тем, описывая свои действия, они, напротив, подчёркивали, насколько это была кропотливая работа, так как любое неосторожное движение повлекло бы разрушение камер и туннелей.