Врач: в Боснии много непьющих мусульман, поэтому мужчины там живут дольше, чем в Эстонии(1)
Врач резидентуры Тартуского университета по специальности „семейная медицина“ Ханнес Пооламетс на портале ERR рассказал об интересном опыте, который получил на Балканах. По его словам в стране с менее развитой, чем в Эстонии, медициной, мужчины живут дольше, потому что не сталкиваются с заболеваниями, причиной которых является алкоголь.
„Недавно я услышал от семейных врачей, побывавших в Боснии и Герцеговине, что система здравоохранения там хуже, чем в Эстонии, но мужчины там живут дольше, чем в Эстонии, хотя курящих значительно больше, чем у нас, - пишет Пооламетс. - В конце концов, я пришел к выводу, что Босния и Герцеговина – это страна, где больше половины населения – мусульмане, а это, в свою очередь, означает, что они не употребляют алкоголь. Если посмотреть на статистику, то потребление алкоголя в Боснии и Герцеговине действительно в два раза ниже, чем в Эстонии“.
Далее врач рассказал о своем опыте работы в EMO, где познакомился с заболеваниями, о которых во время учебы особо не рассказывали, но которые составляют значительную часть работы там – белая горячка, алкогольные судороги. А затем перешел к критике рекламы алкоголя, поскольку, по его словам, это оказывает прямое влияние на молодое поколение.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Боснии и Герцеговине составляла 73,1 года против 72,4 в Эстонии (данные за 2021 год).
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