Врач: в Боснии много непьющих мусульман, поэтому мужчины там живут дольше, чем в Эстонии

„Недавно я услышал от семейных врачей, побывавших в Боснии и Герцеговине, что система здравоохранения там хуже, чем в Эстонии, но мужчины там живут дольше, чем в Эстонии, хотя курящих значительно больше, чем у нас, - пишет Пооламетс. - В конце концов, я пришел к выводу, что Босния и Герцеговина – это страна, где больше половины населения – мусульмане, а это, в свою очередь, означает, что они не употребляют алкоголь. Если посмотреть на статистику, то потребление алкоголя в Боснии и Герцеговине действительно в два раза ниже, чем в Эстонии“.