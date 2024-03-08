МНЕНИЕ | Мужчины тоже нуждаются в защите своих прав!

8 Марта - Интернациональный женский день. Если есть День защиты прав женщин, нужен ли День защиты прав мужчин?

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила объявить 8 марта официальным праздником ООН в защиту прав женщин и мира во всем мире. Законопроект о Дне защиты прав мужчин так и не был предложен. Является ли это равноправием?

Если мужчины сильнее от природы, заслуживают ли они защиты?

Феминизм часто обвиняет патриархальное общество в отсутствии у женщин прав и свобод. Давайте разберемся, какой вред тот же уклад нанес мальчикам и мужчинам. Попытаемся примерить чужие ботинки.

Представьте себе, что вы родились мальчиком. Когда вы плачете, вас не берут на руки, не утешают, вам говорят быть сильным, вытереть сопли или дать сдачи. В вас воспитывают жестокость. Кто это делает? Женщина. Именно она находится рядом с ребенком и закладывает модели поведения, пока глава семьи старается обеспечить семью пропитанием.

В отсутствии отца на плечи мальчика ложится мужская работа и обязанность защищать семью. Подобная ответственность - это постоянный стресс, с которым мальчиков не учат справляться.

Если будущий мужчина сталкивается с домашним насилием (на каждые две жертвы женского пола - приходится одна жертва мужского пола), в отличие от девочки он не может выплакать свою боль или пожаловаться. Его учат капсулировать, замалчивать проблемы, чтобы соответствовать представлениям социума о настоящем мужчине.

Учат его этому в основном женщины, так как мужчины большую часть времени пропадают на работе. „Он же ДОЛЖЕН обеспечивать!“

Если мужчина страдает от стресса или депрессии, он с меньшей вероятностью обратиться за помощью, чтобы не показаться слабым. Ибо „нечего жаловаться!“ В итоге мы имеем высокую статистику мужских суицидов. В три - четыре раза выше женских. И смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.