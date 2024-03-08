МНЕНИЕ | Мужчины тоже нуждаются в защите своих прав!(2)
Если будущий мужчина сталкивается с домашним насилием, в отличие от девочки он не может выплакать свою боль или пожаловаться. Его учат капсулировать, замалчивать проблемы, чтобы соответствовать представлениям социума о настоящем мужчине, пишет педагог Татьяна Соколова.
8 Марта - Интернациональный женский день. Если есть День защиты прав женщин, нужен ли День защиты прав мужчин?
В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила объявить 8 марта официальным праздником ООН в защиту прав женщин и мира во всем мире. Законопроект о Дне защиты прав мужчин так и не был предложен. Является ли это равноправием?
Если мужчины сильнее от природы, заслуживают ли они защиты?
Феминизм часто обвиняет патриархальное общество в отсутствии у женщин прав и свобод. Давайте разберемся, какой вред тот же уклад нанес мальчикам и мужчинам. Попытаемся примерить чужие ботинки.
Представьте себе, что вы родились мальчиком. Когда вы плачете, вас не берут на руки, не утешают, вам говорят быть сильным, вытереть сопли или дать сдачи. В вас воспитывают жестокость. Кто это делает? Женщина. Именно она находится рядом с ребенком и закладывает модели поведения, пока глава семьи старается обеспечить семью пропитанием.
В отсутствии отца на плечи мальчика ложится мужская работа и обязанность защищать семью. Подобная ответственность - это постоянный стресс, с которым мальчиков не учат справляться.
Если будущий мужчина сталкивается с домашним насилием (на каждые две жертвы женского пола - приходится одна жертва мужского пола), в отличие от девочки он не может выплакать свою боль или пожаловаться. Его учат капсулировать, замалчивать проблемы, чтобы соответствовать представлениям социума о настоящем мужчине.
Учат его этому в основном женщины, так как мужчины большую часть времени пропадают на работе. „Он же ДОЛЖЕН обеспечивать!“
Если мужчина страдает от стресса или депрессии, он с меньшей вероятностью обратиться за помощью, чтобы не показаться слабым. Ибо „нечего жаловаться!“ В итоге мы имеем высокую статистику мужских суицидов. В три - четыре раза выше женских. И смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.
Мужчины реже получают университетское образование, зачастую из-за необходимости содержать семью. Вместо учебы юноша идет на работу, иногда сопряженную с высоким риском для жизни. Он карабкается на строительные леса, входит в охваченные пламенем дома или защищает страну под обстрелами. Воинственные феминистки с плакатами не торопятся занять его место в окопе.
И вот уже не мальчик, а мужчина… Работа, семья, которую нужно обеспечивать. А еще эмоционально неуравновешенная жена, которая бросается с кулаками - один из 6 мужчин и одна из 4 женщин подвергаются домашнему насилию. Кроме физического, бывает еще и психологической насилие: „ты мало зарабатываешь“, „ни на что не годен“, „не удовлетворяешь“.
Мужчине не к кому обратиться за помощью. Его просто не поймут. Друзья высмеют, в полиции не поверят, и хорошо еще, если не навесят ложное обвинение в домашнем насилии.
Желая защититься и добиться справедливости, мужчина подает на развод, но в законодательном праве царит гендерная предвзятость. В 65% случаев женщина получает детей при разводе, а в некоторых странах еще чаще. Ребенка оставят матери, а папу обяжут выплачивать алименты и встречаться в назначенные часы, под надзором, как преступника.
И вот уже его сын растет в семье без отца, воспитываемый матерью-одиночкой. Она требует уважать ее права не только 8 марта, желательно 365 дней в году, и внушает, что женщины - слабый пол, а мужчины - насильники и агрессоры. И должны женщинам.
Феминизм навязал этой матери роль жертвы, а мужчину превратил в преступника без права на честный и объективный суд.
Движение за права женщин за минувший век претерпело множество изменений и превратилось в войну за превосходство, развязанную „миролюбивыми“ феминистками, которые не стремятся заключать перемирие.
Вместо призыва к справедливости и гендерному равенству, современный феминизм часто воспитывает культуру ненависти и разделения. Его сторонники борются за справедливость лишь для одной группы ценой несправедливости по отношению к другой. Это свидетельствует о необходимости говорить о правах мужчин также громко, как мы говорим о женских.
Истинное равенство - когда и женщины, и мужчины обладают равными правами без каких-либо гендерных перекосов. Если мы хотим мира, нужно научиться дискуссии и компромиссу, искать точки соприкосновения, а не различия. Диалог важнее поиска виновных. Настоящее равенство - это когда учитываются интересы всех групп.
Возможно, пришло время для Дня гендерного равенства, который научит уважать различия и слышать друг друга независимого от пола и социальных ролей.
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