Бразилия может выиграть медали зимней Олимпиады. Как?

У Бротена появилась возможность стать частью национальной сборной Бразилии в связи с тем, что его мать бразильянка и спортсмен имеет двойное гражданство. Сам горнолыжник поделился на пресс-конференции, что обиднее всего ему расставаться с теми, кто выступал с ним за Норвегию, но он должен сделать это ради хорошей возможности, пишет Чемпионат.

Напомним, в конце октября 2023 года, перед началом лыжного сезона, спортсмен из Норвегии неожиданно сообщил о завершении карьеры. Причиной такого решения стал конфликт с Норвежской лыжной ассоциацией.

На момент ухода на его счету было уже пять побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. В прошлом сезоне он стал обладателем малого Хрустального глобуса в слаломе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.