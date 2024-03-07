Сотрудники ФСБ убили активиста Николая Алексеева из Беларуси

Первым об убийстве жителя Беларуси в Карелии утром 7 марта сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, сотрудники ФСБ убили 49-летнего белоруса Николая Алексеева в Олонецком районе Карелии 6 марта. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

По официальной версии, Алексеев 6 марта якобы оказал сопротивление при задержании и был убит, при этом следствие уверяет, что он собирался подорвать администрацию в городе Олонец. Его собирались задержать по делу „о подготовке к теракту“, а соответствующее дело было заведено в тот же день. Николай Алексеев - белорусский активист, участник протестов в Беларуси в 2020 году. Один из сыновей Алексеева (у мужчины было четверо детей) заявил изданию „Наша Ніва“, что мужчина был верующим неагрессивным человеком и „не мог ни в кого стрелять“.