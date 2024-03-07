МНЕНИЕ | Белобровцев: правительство, хватит потрошить пенсионеров!

Не успели мы отойти от повышения ставки налог а с оборота, которое привело к очередному росту цен, от запланированного на этот год роста акцизов, а на следующий год – роста ставки подоходного налога, как правительство уже спустило в парламент законопроект о введении автомобильного налога также с начала следующего года. Но и это еще не все: буквально накануне стало известно, что правительство Партии реформ, социал-демократов и Eesti200 собирается ввести с 2025 года еще один новый налог – на сахар в напитках, а заодно и начать взимать подоходный налог со средней пенсии, которая сейчас от этого налога освобождена.

Налицо очередной вопиющий случай, когда правящие партии во главе с реформистами делают совершенно не то, что обещали перед парламентскими выборами 2023 года. Вот отрывок из предвыборной платформы Партии реформ: „С начала года средняя пенсия по старости больше не облагается подоходным налогом, благодаря чему пожилые люди, особенно работающие пенсионеры, будут получать до 490 евро в год больше. Поддерживаем увеличение пенсий не менее чем до 1000 евро в месяц“. То есть реформисты ставят себе в заслугу освобождение средней пенсии от налога (напомню, что это была инициатива центристов) и обещают повысить пенсию до 1000 евро. Что мы имеем на самом деле? С 2025 года пенсию снова хотят обложить налогом, а про обещанные 1000 евро можно попросту забыть. Социал-демократы пошли еще дальше: „Повысим пенсию по старости до 1200 евро, но не менее чем до 50% от средней зарплаты“. Ни слова о том, что средняя пенсия вновь будет облагаться налогом. Партия Eesti 200 ничего не обещала в связи с пенсиями, но у них вообще пенсионеры не в чести: в предвыборной программе слово „пенсия“ встречается ровно один раз и то в связи со льготами для работающих пенсионеров. Про обложение средней пенсии налогами – ни слова.