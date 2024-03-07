07.03.2024, 15:02
МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: Кремлевскую пропаганду можно переломить хитростью
ФОТО: Delfi Meedia
Давайте узнаем о том, как британцам удалось подорвать сознание нацистов во Второй мировой войне.
Нацистские пропагандисты проделали первоклассную работу, но их оппоненты в Великобритании справились намного лучше. Давно забытое искусство британских усилий того времени может помочь нам подорвать кремлевский империализм. Это главный тезис новой книги Питера Померанцева „Как победить в информационной войне: пропагандист, перехитривший Гитлера“.