Мнение
07.03.2024, 15:02

МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: Кремлевскую пропаганду можно переломить хитростью

 
Эдвард Лукас
старший советник Центра анализа европейской политики, колумнист
Edward Lucas
Edward Lucas
ФОТО: Delfi Meedia

Давайте узнаем о том, как британцам удалось подорвать сознание нацистов во Второй мировой войне.

Нацистские пропагандисты проделали первоклассную работу, но их оппоненты в Великобритании справились намного лучше. Давно забытое искусство британских усилий того времени может помочь нам подорвать кремлевский империализм. Это главный тезис новой книги Питера Померанцева „Как победить в информационной войне: пропагандист, перехитривший Гитлера“.

Главный герой книги — Сефтон Делмер, британский иностранный корреспондент, работавший в Германии в период между войнами и позже руководивший британской программой психологических операций.

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