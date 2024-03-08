Литовские спецслужбы: Россия может продолжать вести войну в Украине еще как минимум два года

В докладе литовских спецслужб, опубликованном в четверг, говорится, что высокие цены на нефть, обход санкций и государственные инвестиции дают России достаточно ресурсов, чтобы продолжать воевать на Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум два года.



В ежегодной оценке угроз, стоящих перед балтийской страной упоминается, что в 2023 году Россия реформировала и укрепила свою „раздираемую боями на Украине“ армию и продолжает расширять свой военный потенциал вдоль границы с НАТО, в том числе рядом с Финляндией, которая присоединилась к альянсу в прошлом году.



В подготовке доклада участвовали два ведомства: Департамент контрразведки государственной безопасности и Служба военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы.



В докладе также отмечают, что с тех пор, как Россия разместила военные боеголовки в Беларуси в 2023 году, она постоянно строит там инфраструктуру для их использования.