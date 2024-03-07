Отставного офицера армии США обвиняют в разглашении украинских секретов на сайте знакомств

Дэвида Франклина Слейтера (63), отставного подполковника, который работал как гражданский сотрудник в Стратегическом командовании США, обвиняют в незаконном разглашении информации о национальной обороне.

Слейтер был арестован 2 марта по обвинению в подготовке к передаче и передаче секретной информации в период примерно с февраля по апрель 2022 года. Стратегическое командование Вооруженных сил США – одно из 11 объединенных командований Министерства обороны США, его штаб-квартира находится на авиабазе Оффатт, близ города Омаха (штат Небраска). Оно, помимо прочего, отвечает за ядерное сдерживание.

У Слейтера был доступ к совершенно секретным документам, когда он работал в Стратегическом командовании США, согласно пресс-релизу юридического департамента, он прошел обучение по надлежащему обращению с секретной информацией.

Слейтер через веб-сайт знакомств с лицом, которое представилось ему как живущая в Украине женщина. Согласно обвинительному заключению, это лицо просило у Слейтера информацию, называло его „секретным агентом“ и „любимым секретным информатором“. „Любимый Дейв, у НАТО и Байдена есть планы помочь нам?“ - спрашивала предполагаемая женщина, а также задавала Слейтеру другие вопросы, касающиеся секретной информации.

Процесс начался 5 марта, военному грозит максимальное наказание до 10 лет заключения, 3 лет под надзором и штраф до 250 тыс. долларов за каждый случай заговора с целью передачи и передачи информации, касающейся национальной обороны.

Ранее, в понедельник, 4 марта, бывший служащий национальной воздушной гвардии Джек Тейшейра был приговорен к 16 годам заключения за утечку секретной информации Пентагона.