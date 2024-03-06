Опубликованы условия участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже

„При условии полного соблюдения правил НПК России и НПК Беларуси будет разрешено заявить своих лицензированных и квалифицированных спортсменов (и вспомогательный персонал) на Паралимпийские игры 2024 года в Париже только в индивидуальных соревнованиях, то есть без команд.

На Паралимпийских играх эти лица будут называться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, утвержденной МПК, которая не должна содержать никаких национальных цветов, флага, названия страны или национальной эмблемы, символа или обозначения.

Нейтральные спортсмены будут соревноваться под белым флагом с черной надписью NPA. Использование флага будет ограничено телевизионной и спортивной презентационной графикой, а также во время медальных церемоний.

Выигранные медали не будут засчитываться в медальную таблицу Паралимпийских игр, а если золотую медаль выиграет нейтральный спортсмен, прозвучит гимн Паралимпиады.

Государственные флаги России и Беларуси, а также другие национальные символы, включая те, касающиеся военных, строго запрещены вблизи любого места, связанного с Паралимпийскими играми. Национальные гимны России и Беларуси не будут звучать на соревнованиях.

Поскольку спортсмены будут участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе, они не будут маршировать на церемонии открытия 28 августа и не будут иметь знаменосцев на церемонии закрытия 8 сентября.

До начала Паралимпийских игр МПК назначит независимый внешний орган для оценки соответствия спортсменов и вспомогательного персонала требованиям к участию в Играх.

Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали войну в Украине, не будут допущены к участию в Паралимпийских играх, так же как и те, кто работает по контракту с российскими/белорусскими военными или органами национальной безопасности", – сообщил комитет IPC.

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