Путин и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

„Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения“, - так глава МАГАТЭ прокомментировал встречу в соцсети „X“. Кремль отказался комментировать закрытую часть переговоров.

Крупнейшая в Европе АЭС под обстрелами

Ранее в тот же день, 6 марта, МАГАТЭ предостерегло Москву от перезапуска крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится на оккупированной российскими войсками юго-восточной территории Украины. „Это зона активных боевых действий“, - заявил Рафаэль Гросси. Он также добавил, что Россия и Украина должны проявить „крайнюю сдержанность“ во избежание ядерной аварии на станции и выступил за „продолжение диалога с Россией“. В феврале 2024 года Гросси посещал Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС была захвачена российской армией в марте 2022 года. С тех пор станция несколько раз подвергалась обстрелам, что усилило беспокойство по поводу возможной ядерной аварии.

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