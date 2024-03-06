Правда ли, что на фото показан Макрон, убегающий от разгневанных фермеров?
В феврале 2024 года Владимир Соловьёв, телеканал „Царьград“ и другие ресурсы сообщили, будто бы президент Франции сбежал от толпы протестующих в Париже. Историю иллюстрируют снимком бегущего политика. Мы проверили подлинность этого фото.
На вирусной фотографии показан Эмманюэль Макрон, бегущий в окружении нескольких мужчин в костюмах. В многочисленных публикациях говорится, что французскому президенту пришлось убегать от толпы и это засняли корреспонденты, освещавшие событие. У себя в Telegram-канале 24 февраля 2024 года телеведущий Владимир Соловьёв (280 000 просмотров на момент написания этого разбора) прокомментировал изображение так: „Макрон сверкнул пятками на сельскохозяйственной выставке в Париже, где недовольные протестующие фермеры прорвались через его кордон. Пока непонятно, реальное это фото или нет, но французский Twitter уже разошёлся мемами не на шутку“.Похожие по смыслу посты появились в Telegram-каналах Colonelcassad (297 000 просмотров), „Шейх Тамир“ (166 000), „Пул N3“ (117 000), „Банкста“ (117 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (105 000), „Гаспарян“ (82 000), MDK Premium (65 000) и др. О вирусном фото рассказали издания „Новые известия“ и „Курсив“, а также телеканал „Царьград“,. Фото предполагаемого побега от фермеров распространяют и пророссийские англоязычные аккаунты в соцсети X: Zlatti71 (159 000 просмотров), Lord Bebo (47 000) и S p r i n t e r (14 000). Аналогичные публикации встречаются в „Дзене“ (примеры тут и тут).
С января 2024 года в Евросоюзе, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. Причины у этих акций варьируются от страны к стране. Так, во Франции демонстранты выступают против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров, соглашений о свободной торговле и экологических правил, которые, по словам протестующих, сокращают их прибыль. В ответ французское правительство пошло на некоторые уступки, но протесты продолжились.
24 февраля 2024 года состоялось открытие 60-й Международной сельскохозяйственной выставки в Париже. В этот день мероприятие посетил и Макрон, которого протестующие освистывали, выкрикивали оскорбления и требовали его отставки. Как сообщает телеканал France 24, недовольные фермеры неоднократно вступали в противостояния с полицией, в результате которых несколько человек были арестованы. При этом президент провёл двухчасовую встречу с лидерами трёх основных фермерских профсоюзов. «Я всегда предпочитаю диалог конфронтации, — сказал Макрон. — Я вам говорю, что на местах ведётся работа, мы находимся в процессе упрощения вещей».
Что касается распространяемой в феврале 2024 года фотографии Макрона, то она никак не относится к текущим событиям. «Проверено» провело обратный поиск по изображению в сервисе TinEye и обнаружило исходный снимок на сайте британского фотоагентства Alamy. Автор фото — Кристоф Пети Тессон, который, согласно подписи, запечатлел, как «президент Франции Эмманюэль Макрон бежит приветствовать людей на Международной сельскохозяйственной выставке в день её открытия в Париже». Указана и дата: суббота, 25 февраля 2023 года. Тот же снимок с аналогичным описанием выложен на сайте американского агентства Getty Images.
В Сети можно найти другие фотографии того же момента, снятые с иных ракурсов. У всех них указано, что они сделаны в прошлом году во время 59-й Международной сельскохозяйственной ярмарки, проходившей во французской столице с 25 февраля по 5 марта 2023 года.
Таким образом, российские издания, телерадиоведущие и Telegram-каналы выдали старое фото за новое и проиллюстрировали им выдуманное событие.
Итог: Неправда