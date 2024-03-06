Правда ли, что на фото показан Макрон, убегающий от разгневанных фермеров?

С января 2024 года в Евросоюзе, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. Причины у этих акций варьируются от страны к стране. Так, во Франции демонстранты выступают против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров, соглашений о свободной торговле и экологических правил, которые, по словам протестующих, сокращают их прибыль. В ответ французское правительство пошло на некоторые уступки, но протесты продолжились.

24 февраля 2024 года состоялось открытие 60-й Международной сельскохозяйственной выставки в Париже. В этот день мероприятие посетил и Макрон, которого протестующие освистывали, выкрикивали оскорбления и требовали его отставки. Как сообщает телеканал France 24, недовольные фермеры неоднократно вступали в противостояния с полицией, в результате которых несколько человек были арестованы. При этом президент провёл двухчасовую встречу с лидерами трёх основных фермерских профсоюзов. «Я всегда предпочитаю диалог конфронтации, — сказал Макрон. — Я вам говорю, что на местах ведётся работа, мы находимся в процессе упрощения вещей».