Гарри Каспарова внесли в российский список „террористов и экстремистов“
Росфинмониторинг внес российского шахматиста и13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в перечень „террористов и экстремистов“, следует из обновления списка, пишет Медуза.
В перечне у фамилии Каспарова стоит звездочка, означающая возбужденное против него по „экстремистской“ статье уголовное дело.
В 2016 году Каспаров, живущий в Литве, вместе с бывшим исполнительным директором российского движения „Солидарность“ Иваном Тютриным основал „Форум свободной России“. С начала полномасштабной войны организация проводит антивоенные конференции, на которые приглашает разнообразных представителей российской оппозиции.
В мае 2022 года Минюст России объявил Каспарова „иноагентом“. В этот перечень он попал вместе с бизнесменом Михаилом Ходорковским. 1 февраля 2023 года Генпрокуратура объявила „Форум свободной России“ „нежелательной“ организацией.
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