Гарри Каспарова внесли в российский список „террористов и экстремистов“

В перечне у фамилии Каспарова стоит звездочка, означающая возбужденное против него по „экстремистской“ статье уголовное дело.

В 2016 году Каспаров, живущий в Литве, вместе с бывшим исполнительным директором российского движения „Солидарность“ Иваном Тютриным основал „Форум свободной России“. С начала полномасштабной войны организация проводит антивоенные конференции, на которые приглашает разнообразных представителей российской оппозиции.

В мае 2022 года Минюст России объявил Каспарова „иноагентом“. В этот перечень он попал вместе с бизнесменом Михаилом Ходорковским. 1 февраля 2023 года Генпрокуратура объявила „Форум свободной России“ „нежелательной“ организацией.

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