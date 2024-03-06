Сколько заработает эстонский многоборец за бронзовую медаль ЧМ? ЭОК не определился с суммой призовых

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) наградила спортсменов, завоевавших золотую медаль чемпионата мира, призовыми в размере 40 000 долларов (36 800 евро), за следующие места, соответственно, 20 000, 10 000, 8000, 6000 и 4000 евро. Таким образом Эрм получил около 9 200 евро.

Однако Эстонский олимпийский комитет не определил сумму призовых, по крайней мере, на данный момент. „Премии за медали международных титульных соревнований вручаются в соответствии с правилами, утвержденными исполкомом ЭОК. Согласно этому, после соревнований будут награждены только спортсмены, завоевавшие медали в олимпийских дисциплинах“, — пояснил генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета Сийм Суклес

Однако есть вероятность, что Эрм все же получит премию по итогам сезона. „В конце года по возможности награждаются медалисты в видах спорта и дисциплинах, не включенных в Олимпийские игры. Например, в прошлом году таким образом были награждены и чемпионка мира по летнему биатлону Туули Томингас, и золотая медалистка чемпионата Европы Энели Ефимова“, — добавил Суклес.

Например, Томингас получил 3000 евро, а Ефимова - 5000.

Президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгемяги сообщил Delfi, что, к сожалению после экономического кризиса с 2008 по 2010 год они не могли выплачивать спортсменам премиальные.

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