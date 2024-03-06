Итоги „супервторника“: Трамп и Байден выиграли почти все праймериз

Так, Трамп выиграл внутрипартийные выборы в 14 штатах, включая Калифорнию, Техас и Аляску, окончательно разгромив свою соперницу Никки Хейли. По данным социологической службы Edison Research, свою единственную победу она одержала в Вермонте и больше не имеет реальных шансов на выдвижение.

Баллотирующийся на второй президентский срок Джо Байден победил на всех проводившиеся в "супервторник" предварительных выборах, за исключением островной территории Американское Самоа, где он проиграл малоизвестному кандидату, предпринимателю Джейсону Палмеру.

Выступая с речью перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп обрушился на Байдена, сделав акцент на его иммиграционной политике, и назвал его "худшим президентом" в истории.

Байден в свою очередь вновь назвал Трампа угрозой американской демократии. "Сегодняшние результаты оставляют американский народ перед ясным выбором: Будем ли мы продолжать двигаться вперед или позволим Дональду Трампу увлечь нас назад, в хаос, раскол и тьму, которые определили его пребывание на посту президента?" - заявил Джо Байден.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.

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