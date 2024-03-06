Правда ли, что в Голливуде снимают биографический фильм о Зеленском с бюджетом $115 млн?

Итак, вначале „Проверено“ изучило сайт New York News Daily и пришло к выводу, что это фальшивое издание. Во-первых, нам не удалось найти никакой информации об этом якобы американском СМИ, и на сайте не указаны аккаунты в соцсетях. В разделе „ О нас “ утверждается, что издание появилось в 1975 году, хотя домен был зарегистрирован лишь 18 января 2024 года спустя 19 минут после создания сайта Chicago Chronicle — фейк ового издания, используемого для распространения дезинформации об испытании на украинских детях опасной вакцины Pfizer. Более того, сайты nynewsdaily.org и ныне нефункционирующий chicagochron.com имеют идентичные интерфейсы и ошибки: не работает часть вкладок из меню (например, „Работайте с нами“, „Реклама“ и „Правила использования“), встречаются русскоязычные заголовки , в разделе „ Контакты “ стоят одинаковые адреса электронной почты, фотографии и текстовые заглушки на латинском языке, а логотипы в шапках сайтов отличаются от того, что представлен в меню, где оба ресурса называются The World Times. Причём в описании сайта название New York News Daily множество раз указано с ошибкой: Ney York News Daily.

New York News Daily, в свою очередь, ссылается на слова Брайана Уилсона, который якобы работает ассоциированным продюсером в Paramount Pictures. «Его откровения позволили пролить свет на сценарий, повествующий о ключевых моментах политической карьеры Зеленского, включая его избирательную кампанию и обсуждения с военными советниками на фоне продолжающегося конфликта в Украине», — говорится на сайте.

Авторы большинства указанных выше публикаций ссылаются на статью сайта New York News Daily, которая появилась 28 февраля 2024 года. В исходном материале, помимо приведённых в Рунете подробностей о бюджете, режиссёре и студиях, присутствуют некоторые другие важные детали. Так, издание сообщает, что сценарий пишет украинский кинематографист Андрей Яковлев («Слуга народа», «Сваты»), а переговорами между Paramount Pictures и «Кварталом-95» руководил продюсер Александр Роднянский («Левиафан», «Нелюбовь»).

Теперь разберём X-аккаунт кинопродюсера Брайана Уилсона, где 27 февраля 2024 года состоялся анонс предполагаемого фильма про Зеленского. На платформе указано, что профиль был создан ещё в апреле 2010 года, при этом в нём всего 85 твитов, и посты, опубликованные до анонса блокбастера о президенте Украины, представляют собой репосты, сделанные в феврале 2024 года. Кроме того, «Проверено» не смогло найти никакой информации о продюсере с таким именем, а его аватар в X — это отзеркаленное фото известного венесуэльского врача Генри Гарсиа.

Фальшивый продюсер назвал грядущий блокбастер, „возможно, величайшим фильмом следующего десятилетия“, поблагодарил Александра Роднянского за сотрудничество, а также поделился концепт-артом постера и фото трёх страниц сценария: 76–77-й (сцена, в которой Зеленский пришёл на вечернее ток-шоу) и 295-й (разговор Зеленского с Валерием — вероятно, Залужным). Подобные материалы мог создать кто угодно.

1 марта фейковый продюсер поделился двумя видеообращениями от голливудских актёров: Чака Норриса (12 сек) и Дольфа Лундгрена (18 сек). В публикациях отмечен официальный X-аккаунт Владимира Зеленского и утверждается, что звёзды благодарят украинского президента и студию „Квартал 95“ за создание блокбастера. При этом ни один из них не называет имя человека, к которому обращается, и в роликах присутствуют монтажные склейки.

Ранее „Проверено“ с десяток раз писало о фейках, в основе которых лежали ролики, купленные через сервис Cameo, где все желающие могут заказать короткий видеопривет от множества звёзд. На этой платформе представлены как Норрис, так и Лундгрен, чьи обращения стоят $450 и $350 соответственно. Причём многие их ролики записаны почти в той же одежде и в тех же локациях, что и на обращениях якобы к Зеленскому. На момент публикации этого разбора оба ролика заблокированы в соцсети X в связи с жалобами правообладателя.