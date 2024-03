Правда ли, что в Голливуде снимают биографический фильм о Зеленском с бюджетом $115 млн?

Авторы большинства указанных выше публикаций ссылаются на статью сайта New York News Daily, которая появилась 28 февраля 2024 года. В исходном материале, помимо приведённых в Рунете подробностей о бюджете, режиссёре и студиях, присутствуют некоторые другие важные детали. Так, издание сообщает, что сценарий пишет украинский кинематографист Андрей Яковлев («Слуга народа», «Сваты»), а переговорами между Paramount Pictures и «Кварталом-95» руководил продюсер Александр Роднянский («Левиафан», «Нелюбовь»).

New York News Daily, в свою очередь, ссылается на слова Брайана Уилсона, который якобы работает ассоциированным продюсером в Paramount Pictures. «Его откровения позволили пролить свет на сценарий, повествующий о ключевых моментах политической карьеры Зеленского, включая его избирательную кампанию и обсуждения с военными советниками на фоне продолжающегося конфликта в Украине», — говорится на сайте.

Итак, вначале „Проверено“ изучило сайт New York News Daily и пришло к выводу, что это фальшивое издание. Во-первых, нам не удалось найти никакой информации об этом якобы американском СМИ, и на сайте не указаны аккаунты в соцсетях. В разделе „О нас“ утверждается, что издание появилось в 1975 году, хотя домен был зарегистрирован лишь 18 января 2024 года спустя 19 минут после создания сайта Chicago Chronicle — фейкового издания, используемого для распространения дезинформации об испытании на украинских детях опасной вакцины Pfizer. Более того, сайты nynewsdaily.org и ныне нефункционирующий chicagochron.com имеют идентичные интерфейсы и ошибки: не работает часть вкладок из меню (например, „Работайте с нами“, „Реклама“ и „Правила использования“), встречаются русскоязычные заголовки, в разделе „Контакты“ стоят одинаковые адреса электронной почты, фотографии и текстовые заглушки на латинском языке, а логотипы в шапках сайтов отличаются от того, что представлен в меню, где оба ресурса называются The World Times. Причём в описании сайта название New York News Daily множество раз указано с ошибкой: Ney York News Daily.