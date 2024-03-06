Правда ли, что в Голливуде снимают биографический фильм о Зеленском с бюджетом $115 млн?
В конце февраля 2024 года в российских СМИ и соцсетях сообщили, что студии Paramount Pictures и „Квартал-95“ работают над блокбастером „Цена победы“ о жизненном пути президента Украины. В Сети уже якобы опубликованы постер и часть сценария картины. Мы проверили, действительно ли готовится такой кинопроект.
Согласно многочисленным публикациям в Рунете, голливудская студия Paramount Pictures скоро начнёт работу над картиной «Цена победы» (The Price of Victory), которая будет посвящена жизненному пути Владимира Зеленского — «от комика до президента». Финансированием фильма стоимостью $115 млн якобы займётся украинская кинокомпания «Квартал-95», одним из основателей которой был сам Зеленский. Также сообщается, что в соцсети X уже опубликованы отрывки сценария и концепт-арт постера грядущей ленты. Режиссёром картины якобы станет Джеймс Мэнголд, известный по фильмам «Логан» и «Ford против Ferrari», а исполнитель роли Зеленского неизвестен. Согласно постам, некие пользователи X предлагают взять на главную роль Джереми Реннера или Шона Пенна. «Остаётся неясным, является ли этот фильм ещё одной попыткой облагородить скандальный образ президента Украины? Ну и главный вопрос: каким образом руководство Украины, постоянно требующее от США и ЕС новых траншей финансовой и военной помощи, нашло $115 млн на съёмки фильма о Зеленском?» — пишет Telegram-канал «Россия сейчас» (208 000 просмотров на момент написания этого разбора). Аналогичные посты появились в Telegram-каналах «Мир Михаила Онуфриенко» (291 000 просмотров), «Ne.Сахар» (249 000), «Наблюдатель» (176 000), «Шейх Тамир» (140 000), «Путин в Telegram» (139 000), «Брекотин» (138 000), «Скотт Риттер в Telegram» (78 000), «Радио Стыдоба» (71 000), «Голос Мордора» (56 000), Neues aus Russland Alina Lipp (44 000), «Кучера» (30 000) и «Олеся Лосева» (14 000).
В начале марта появились сообщения, что голливудские звёзды Чак Норрис и Дольф Лундгрен обратились к президенту Украины и поблагодарили его за финансирование такой кинокартины. Об этом написали Telegram-каналы «Россия сейчас» (217 000 просмотров), «Путин в Telegram» (153 000), «Украина.ру» (128 000), «Голос Мордора» (111 000) и Nina Vatt (40 000). Кроме того, новости о фильме про Зеленского встречаются в СМИ (EADaily, «Блокнот», «Утренний юг» и другие новостныесайты), на «Пикабу» и YouTube, в «Дзене», LiveJournal, соцсети X и «ВКонтакте» (примеры тут, тут и тут).
Авторы большинства указанных выше публикаций ссылаются на статью сайта New York News Daily, которая появилась 28 февраля 2024 года. В исходном материале, помимо приведённых в Рунете подробностей о бюджете, режиссёре и студиях, присутствуют некоторые другие важные детали. Так, издание сообщает, что сценарий пишет украинский кинематографист Андрей Яковлев («Слуга народа», «Сваты»), а переговорами между Paramount Pictures и «Кварталом-95» руководил продюсер Александр Роднянский («Левиафан», «Нелюбовь»).
New York News Daily, в свою очередь, ссылается на слова Брайана Уилсона, который якобы работает ассоциированным продюсером в Paramount Pictures. «Его откровения позволили пролить свет на сценарий, повествующий о ключевых моментах политической карьеры Зеленского, включая его избирательную кампанию и обсуждения с военными советниками на фоне продолжающегося конфликта в Украине», — говорится на сайте.
Итак, вначале „Проверено“ изучило сайт New York News Daily и пришло к выводу, что это фальшивое издание. Во-первых, нам не удалось найти никакой информации об этом якобы американском СМИ, и на сайте не указаны аккаунты в соцсетях. В разделе „О нас“ утверждается, что издание появилось в 1975 году, хотя домен был зарегистрирован лишь 18 января 2024 года спустя 19 минут после создания сайта Chicago Chronicle — фейкового издания, используемого для распространения дезинформации об испытании на украинских детях опасной вакцины Pfizer. Более того, сайты nynewsdaily.org и ныне нефункционирующий chicagochron.com имеют идентичные интерфейсы и ошибки: не работает часть вкладок из меню (например, „Работайте с нами“, „Реклама“ и „Правила использования“), встречаются русскоязычные заголовки, в разделе „Контакты“ стоят одинаковые адреса электронной почты, фотографии и текстовые заглушки на латинском языке, а логотипы в шапках сайтов отличаются от того, что представлен в меню, где оба ресурса называются The World Times. Причём в описании сайта название New York News Daily множество раз указано с ошибкой: Ney York News Daily.
Теперь разберём X-аккаунт кинопродюсера Брайана Уилсона, где 27 февраля 2024 года состоялся анонс предполагаемого фильма про Зеленского. На платформе указано, что профиль был создан ещё в апреле 2010 года, при этом в нём всего 85 твитов, и посты, опубликованные до анонса блокбастера о президенте Украины, представляют собой репосты, сделанные в феврале 2024 года. Кроме того, «Проверено» не смогло найти никакой информации о продюсере с таким именем, а его аватар в X — это отзеркаленное фото известного венесуэльского врача Генри Гарсиа.
Фальшивый продюсер назвал грядущий блокбастер, „возможно, величайшим фильмом следующего десятилетия“, поблагодарил Александра Роднянского за сотрудничество, а также поделился концепт-артом постера и фото трёх страниц сценария: 76–77-й (сцена, в которой Зеленский пришёл на вечернее ток-шоу) и 295-й (разговор Зеленского с Валерием — вероятно, Залужным). Подобные материалы мог создать кто угодно.
1 марта фейковый продюсер поделился двумя видеообращениями от голливудских актёров: Чака Норриса (12 сек) и Дольфа Лундгрена (18 сек). В публикациях отмечен официальный X-аккаунт Владимира Зеленского и утверждается, что звёзды благодарят украинского президента и студию „Квартал 95“ за создание блокбастера. При этом ни один из них не называет имя человека, к которому обращается, и в роликах присутствуют монтажные склейки.
Ранее „Проверено“ с десяток раз писало о фейках, в основе которых лежали ролики, купленные через сервис Cameo, где все желающие могут заказать короткий видеопривет от множества звёзд. На этой платформе представлены как Норрис, так и Лундгрен, чьи обращения стоят $450 и $350 соответственно. Причём многие их ролики записаны почти в той же одежде и в тех же локациях, что и на обращениях якобы к Зеленскому. На момент публикации этого разбора оба ролика заблокированы в соцсети X в связи с жалобами правообладателя.
$115 млн — это внушительный бюджет для биографического фильма даже по голливудским меркам, но об этом проекте про Зеленского не написало ни одно авторитетное зарубежное киноиздание. Анонс этой картины также отсутствует на ресурсах Paramount Pictures и «Квартала-95». Лента о президенте Украины не указана среди будущих работ в профилях Андрея Яковлева и Джеймса Мэнголда на сайте IMDb. Более того, студия Paramount уже выпускала короткометражный пропагандистский фильм с названием «Цена победы» (The Price of Victory) в 1942 году.
«Проверено» попросило прокомментировать новость о якобы грядущем фильме Александра Роднянского, не раз упоминаемого в первоисточнике. Продюсер заявил, что вся эта история — фейк.
«Я бы абсолютно не удивился, если бы узнал, что одна из крупнейших голливудских студий снимает фильм о Зеленском, превратившимся во время кровавой войны Украины за своё существование в самого заметного мирового политика. Но характер этой "новости" и упоминание "украинского финансирования" фильма говорят о том, что это фейк. Его авторы в очередной раз хотят доказать украинцам, что президент Зеленский и его команда больше озабочены созданием его "светлого образа", чем борьбой с агрессором. В английском языке есть очень точное выражение — smear campaign ("клеветническая кампания". — Прим. ред.). Полагаю, оно точнее описывает распространяемый фейк, чем нейтральное выражение "кампания по дискредитации".
Любому кинопрофессионалу понятна фейковость этой новости. Раздутая цифра бюджета, имя одного из самых востребованных режиссёров Голливуда, который прямо сейчас работает сразу над четырьмя новыми проектами, один из которых — фильм во вселенной "Звёздных войн", упоминание в контексте производства фильма и моего имени, всё это — чистая ложь. Ничего нового для российской пропаганды».
Таким образом, студия Paramount Pictures не готовит фильм о Зеленском с бюджетом $115 млн. Авторы этого фейка создали подставной сайт, замаскированный под американское СМИ, и завели фальшивый аккаунт несуществующего голливудского продюсера, чтобы анонсировать поддельный проект. Также неизвестные за $800 заказали два видео от звёзд и выдали их за обращения к Зеленскому.
Итог: Фейк