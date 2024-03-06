„Я хочу сделать то, что Алексей считал правильным“ Юлия Навальная призвала всех прийти на избирательные участки в полдень 17 марта

Эту же акцию незадолго до своей смерти поддержал Алексей Навальный. После его смерти соратники политика назвали участие в акции „политическим завещанием Алексея Навального“.

„Привет. Это Юлия Навальная. А это вы — самые лучшие, самые смелые, самые честные люди нашей страны, люди, которые дарят мне надежду. Это вы в пятницу, 1 марта, стояли в многочасовой очереди, чтобы проститься с Алексеем. А вот на следующий день — вас еще больше. Вот третий день, воскресенье, километровая очередь и гора цветов, за которой уже даже не видно креста. И так каждый день. Я не могу выразить словами, как много это значит для меня. Глядя на вас, я убеждаюсь, что все не напрасно, и эта мысль дает мне силы. И я уверена, что я такая не одна. Эти кадры наполнены не только скорбью и горем, но и надеждой. Алексей мечтал о прекрасной России будущего, а вы и есть эта Россия.

В эти дни я увидела очень много тепла, доброты и сплоченности — и это именно то, что отличает нас от людей, сидящих в Кремле. У них культ прошлого, война, ракеты и подлые убийства А у нас любовь, взаимоподдержка и вера в будущее. Теперь вы все знаете, что нас — всех тех, кто любит и поддерживает Алексея, кто разделяет его идеи, — нас на самом деле очень много. И до тех пор, пока мы есть друг у друга, ничего не закончилось. Лучший способ не терять это ощущение единства — это чаще оказываться рядом.

Впереди голосование на выборах президента. Да, они полная фикция и фальшивка. Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе, хоть 80, хоть 180 процентов. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него, использовать для достижения наших с вами целей.