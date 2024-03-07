Учителя в Ида-Вирумаа вновь не получили надбавку. Министр образования намерена решить проблему

Советник по вопросам образования Йыхвиской волостной управы Мария Лаанемяэ сказала изданию „Северное побережье“, что задержка вызвана проверкой информации, поскольку данные в Эстонской информационной системе образования и в электронной среде, используемой для подачи ходатайств, не всегда совпадают.

Министр образования и науки Кристина Каллас признала проблему и сказала во вторник, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу, что преподающие на эстонском языке в Ида-Вирумаа учителя не должны ждать полагающаяся им надбавку по два месяца, эту проблему необходимо решить, пишет RusERR.

„Поскольку самоуправления взяли на работу новых учителей, нам, к сожалению, приходится снова проводить проверку документов этих новых учителей“, - сказала Кристина Каллас.

Она добавила: „Поскольку эта информация поступила ко мне только сегодня, я попросила министерство проверить, насколько разумной является система рассмотрения заявлений“.

Напомним, что цель выплат надбавок к заработной плате - обеспечение качественного преподавания в ситуации перехода на эстоноязычное обучение, а также предотвращение выгорания учителей и возможность местным образовательным учреждениям нанимать необходимых дополнительных учителей. Педагоги дошкольных учреждений получают доплату в размере 525 евро в месяц, учителя общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений – 874 евро в месяц, спецпедагоги, логопеды, школьные психологи, соцработники – 874 евро в месяц.

Осенью прошлого года учителя уже столкнулись с этой проблемой. Деньги выплатили, но позже. Тогда министерство образования нашло много шибок в документах, которые подавали местные самоуправления.

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