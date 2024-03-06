МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Пока Россия воюет в Украине, „большого террора“ не будет“

Для того, чтобы проводить массовые репрессии , должен быть создан отдельный карательный аппарат. Например, сейчас в России есть Министерство внутренних дел, которое исполняет весь спектр полицейских функций. В его состав входит центр „Э“. Эта структура занята борьбой с экстремизмом и считается так называемой „политической полицией“. Общественность думает, что это единственная функция данного подразделения, но это не так. Центр „Э“ еще борется с терроризмом. Вот о последнем обществу практически не известно, но – это вторая основная задача подразделения и над ней работает масса полицейских.

В составе ФСБ есть служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Она исполняет функции, аналогичные полицейскому центру „Э“. Есть Росгвардия, куда входят армейские подразделения бывших внутренних войск МВД, но там тоже есть разделение на так называемые „оперативные полки“ - специальные воинские части, служащие для подавления массовых беспорядков в крупных городах и военные формирования, призванные выполнять задачи сухопутных войск. Самое известное – это второй оперативный полк, который бросали на разгон оппозиционных митингов в Москве. Есть еще ОМОН (отряд милиции особого назначения) - это так называемый полицейский спецназ, который могут при случае бросить и на разгон крупных митингов. Когда в 2021 году вспыхнули протесты в поддержку прилетевшего в Россию Алексея Навального, было видно, что силовики справляются с протестующими только в Москве. В остальных городах беспомощный ОМОН метался между протестующими, которых было намного больше, и если бы это были правые или футбольные фанаты, то полиции пришлось бы туго.