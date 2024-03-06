МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Пока Россия воюет в Украине, „большого террора“ не будет“
После похорон Навального к москвичам стали приходить полицейские и отправлять под арест тех, кто выкрикивал антипутинские лозунги. В обществе заговорили о грядущих массовых репрессиях. Между тем, для проведения именно масштабных мероприятий по изоляции „врагов народа“ в нынешней России нет ни экономических, ни политических условий.
Для того, чтобы проводить массовые репрессии, должен быть создан отдельный карательный аппарат. Например, сейчас в России есть Министерство внутренних дел, которое исполняет весь спектр полицейских функций. В его состав входит центр „Э“. Эта структура занята борьбой с экстремизмом и считается так называемой „политической полицией“. Общественность думает, что это единственная функция данного подразделения, но это не так. Центр „Э“ еще борется с терроризмом. Вот о последнем обществу практически не известно, но – это вторая основная задача подразделения и над ней работает масса полицейских.