МНЕНИЕ | Политолог: „Путин верит, что украинцы согласятся на место в новой империи вместо призрачных благ вступления в ЕС“
Как видно из многочисленных выступлений Путина по „украинскому вопросу“, он убежден, что новый имперский альянс русских и украинцев создаст новую геополитическую реальность: русские и украинцы, образовав одну современную армию на востоке Европы, будут далеко превосходить всю мощь европейских армий, пишет Александр Морозов.
В мире Путина война должна закончиться, как чеченская. В настоящий момент истории украинцы заблуждаются. Они подпали, как в свое время чеченцы, под „злые чары“. Но в итоге их командиры будут, как Кадыров и Делимханов, уважаемыми людьми в системе. Те, кто не осознают всей мощи исторического проекта, погибнут как Басаев и бесследно исчезнут из памяти.
Как видно из многочисленных выступлений Путина по „украинскому вопросу“, он убежден, что новый имперский альянс русских и украинцев создаст новую геополитическую реальность: русские и украинцы, образовав одну современную армию на востоке Европы, будут далеко превосходить всю мощь европейских армий. Все это выглядит сегодня как прямо обратное тому, что происходит в реальности, однако это никак не мешает Путину видеть ситуацию так, как он ее видит. За спиной у него успешная интеграция чеченцев после долгой войны, почему же такое не произойдет с украинцами?
С точки зрения Путина, он уже прошел часть пути в этом направлении. Он считает, что украинское государство слабеет и близится к распаду, Европа хотя и помогает Украине, но не видит стратегического смысла этой войны, а украинское население, изнуренное войной, согласится на выгодное место в новой империи вместо призрачных благ вступления в Евросоюз и НАТО.
Путина интересует не территориальный захват Украины, а „перерождение“ украинцев на манер чеченцев. Именно поэтому Путин настаивает на том, что украинцы не просто „братский народ“, а на том, что „мы - один народ“.
С точки зрения Путина, генералы Залужный и Сырский с радостью могут хоть завтра быть приняты в состав российского Генштаба. „Завтра“ - это когда украинцы осознают настолько им выгодно вернуться в лоно империи на востоке Европы, и воевать не против русских, а вместе с русскими против Европы. Все это звучит фантастично. Однако такова „реальность Путина“. Путин уже десять лет объясняет каждому следующему заезжему „журналисту карлсону“, что Россия не воет с украинцами. Наоборот: Россия вместе с украинцами уже освобожденных от неонацизма территорий воюет против Запада. Просто это еще ранний период, поскольку часть украинцев, - как ранее чеченцев в 1996-2006 гг. заблуждается, - но прозрение неизбежно.
Вот в таком контексте Путин подвел итоги двухлетия войны в послании к Федеральному собранию. Главная идея послания: посмотрите, как прекрасно война перерабатывает российское общество в нужном направлении! Технологический суверенитет крепнет, долги регионам списываем, льготную ипотеку продлеваем, от навязанных нам западных стандартов война помогла избавиться. Макроэкономика и система управления, созданные в период путинизма, устояли наилучшим образом в первые два года войны. Значит, они прошли самое тяжелое испытание и годятся теперь навеки.
И управлять дальше должны те, кто показал себя в этой войне. А не те, кто „набивал карманы в 90-х“. Впрочем, они уже убежали, эти предатели - „прощай Чубайс“! и прочие предатели. Теперь „мы“ - „народ одна семья“. И скоро это будет подтверждено: 80% поддерживают Путина. „Один народ — один лидер“.
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