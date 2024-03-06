МНЕНИЕ | Политолог: „Путин верит, что украинцы согласятся на место в новой империи вместо призрачных благ вступления в ЕС“

В мире Путина война должна закончиться, как чеченская. В настоящий момент истории украинцы заблуждаются. Они подпали, как в свое время чеченцы, под „злые чары“. Но в итоге их командиры будут, как Кадыров и Делимханов, уважаемыми людьми в системе. Те, кто не осознают всей мощи исторического проекта, погибнут как Басаев и бесследно исчезнут из памяти.

Как видно из многочисленных выступлений Путина по „украинскому вопросу“, он убежден, что новый имперский альянс русских и украинцев создаст новую геополитическую реальность: русские и украинцы, образовав одну современную армию на востоке Европы, будут далеко превосходить всю мощь европейских армий. Все это выглядит сегодня как прямо обратное тому, что происходит в реальности, однако это никак не мешает Путину видеть ситуацию так, как он ее видит. За спиной у него успешная интеграция чеченцев после долгой войны, почему же такое не произойдет с украинцами?

С точки зрения Путина, он уже прошел часть пути в этом направлении. Он считает, что украинское государство слабеет и близится к распаду, Европа хотя и помогает Украине, но не видит стратегического смысла этой войны, а украинское население, изнуренное войной, согласится на выгодное место в новой империи вместо призрачных благ вступления в Евросоюз и НАТО.

Путина интересует не территориальный захват Украины, а „перерождение“ украинцев на манер чеченцев. Именно поэтому Путин настаивает на том, что украинцы не просто „братский народ“, а на том, что „мы - один народ“.