МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: для выравнивания зарплат мужчин и женщин надо менять стереотипное мышление

Недавно наткнулась на дискуссию среди мужчин о преимуществах тайм-менеджмента для достижения своих карьерных целей. Я не поленилась спросить, а сколько лет их детям, сколько времени в день они тратят на их воспитание, на хозяйство. Выяснилось, что в большинстве случаев дети выросли, вопрос про хозяйственные дела не получил развития.

Что я хочу сказать, тайм-менеджмент отлично работает и дает результаты в том случае, если нет угрозы того, что ничто кроме твоего здоровья и самочувствия, не вмешается в реализацию задуманного. Как показывает практика, обычно такой роскошью могут располагать мужчины - ушел на работу и добивайся поставленных целей, не отвлекаясь на бытовуху и заболевших детей. Из-за таких стереотипных распределений ролей, конечно, у мужчин будет и больше возможностей быстрого карьерного роста и более высокой зарплаты.

В глазах многих работодателей мужчины более надежны. Хотя по продуктивности и ответственности женщины в реальности могут показывать выше результаты. Но чаще всего именно женщины обращаются к работодателю с этой самой фразой: „заболел ребенок, я не смогу выйти сегодня на работу“. Я хочу сказать, что в реальности работающие женщины вынуждены нести повышенную нагрузку, которая ставит их в неравное положение с мужчинами в плане зарплат и темпов карьерного роста. Я не знаю рецептов, как выровнять ситуацию глобально, но совершенно уверена, что можно об этом задуматься на стадии формирования отношений. Если для женщины важны вопросы карьеры, то нужно заранее узнать, готов ли ваш будущий супруг и отец детей разделять заботу детях и хозяйственные дела. Если у мужчины чисто патриархальные взгляды на семью, то то не нужно строить иллюзий, что вам будет легко строить карьеру и конкурировать с мужчинами на рынке труда. Тем более, что не все мужчины готовы радоваться успехам своей женщины и поддерживать ее.