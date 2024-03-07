Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию

13-ю пенсию они будут получать теперь каждый год.

Правительство предупредило, что увеличение пенсионных выплат слишком дорого обойдется бюджету, однако почти 60% избирателей сказали на референдуме „да“.

Полная ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но многие говорят, что этого недостаточно для жизни в этой стране.

Стоимость жизни в Швейцарии, особенно в таких городах, как Цюрих и Женева, является одной из самых высоких в мире.

В частности, взносы на медицинское страхование, которые обязательны для всех, быстро растут, и пожилым людям иногда трудно их выплачивать.

Женщинам, у которых были перерывы в работе, и иммигрантам, у которых нет полного стажа, трудно сводить концы с концами на неполную государственную пенсию.

Многие, конечно, имеют и неплохую рабочую пенсию, но далеко не все.

В итоге все больше швейцарцев вынуждены работать после достижения 70-летнего возраста.

Предложение о повышении пенсий исходило от профсоюзов, но против него выступили правительство, парламент и бизнес, завившие, что это стране не по средствам.

Избиратели в Швейцарии часто прислушиваются к советам своего правительства по финансовым вопросам: несколько лет назад они фактически отказались от ежегодной дополнительной недели отпуска.

Но на этот раз они властям не поверили и использовали швейцарскую систему прямой демократии, чтобы проголосовать за дополнительную месячную пенсию.

Результат референдума был назван „исторической победой пенсионеров“ швейцарской ассоциацией Avivo, которая защищает их права.

Этот шаг приводит государственную пенсию в соответствие со швейцарской системой заработной платы, которая выплачивается 13 раз в году: работники получают двойную выплату в ноябре.

Эта система была разработана, чтобы помочь людям в преддверии Рождества и ежегодных расчетов по налогам.

Кроме того, на прошедшем референдуме швейцарцы подавляющим большинством голосов отвергли повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.