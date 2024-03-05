Опрос: жители Эстонии все чаще заказывают лекарства и товары для здоровья в интернет-магазинах

„Более половины жителей Эстонии, принявших участие в опросе, считают, что могут приобрести все необходимые товары и услуги в интернет-магазине. О том, что действительно можно заказать все необходимое в Интернете, не заходя в магазин, свидетельствует тот факт, что по сравнению с прошлым годом количество заказов лекарств в интернет-магазине также увеличилось на десятую часть. Сегодня многие потребители уже заказывают рецептурные лекарства из интернет-магазина прямо на дом или в посылочный автомат“, — рассказал Янек Кивимурд, менеджер по продажам и маркетингу DPD Эстония.

В 2023 году постоянные интернет-покупатели из Эстонии заказывали в среднем товары в 6 различных категориях. Потребители, совершающие покупки в Интернете хотя бы раз в месяц, считаются постоянными онлайн-покупателями. По сравнению со средним показателем в европейских странах, жители Эстонии заказывают онлайн на одну десятую меньше модных товаров. В Эстонии чаще всего заказывают в интернет-магазинах товары для красоты и здоровья (56%), обувь (53%) и модные товары (48%), а также еду (39%). Исследование показало, что доля заказов обуви и лекарств в интернет-магазинах за год выросла на 10%,

Согласно опросу, 33% жителей Эстонии заказывают лекарства онлайн. Райнер Касевяли, менеджер по франшизе аптек Benu, пояснил, что люди, живущие за пределами крупных городов, чаще пользуются возможностью заказать лекарства в интернет-аптеке, и, как и в обычных аптеках, онлайн-аптеки в основном продают средства от простуды, обезболивающие и товары для здоровья. „Однако срочные закупки по-прежнему осуществляются в физических аптеках“, - отметил он.