Российский журналист-расследователь и бывший соратник Навального: „Как только ты проявляешь нелояльность, на тебя достается папочка“

С середины прошлого года в Риге живет журналист-расследователь проекта „Система“, бывший руководитель Санкт-Петербургского офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) убитого 16 февраля в заключении Алексея Навального, бывший руководитель питерского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев. Российские власти считают его свидетелем по „Делу ФБК“ (по нему в прошлом году Алексей Навальный был приговорен к 19 годам строгого режима — ред.). Он соавтор многих коррупционных расследований. Последнее из них вышло в январе и повествует о поставках в Россию из Европы запчастей к истребителям Су-30 на 8 млн долларов. С Дмитрием Сухаревым поговорил латвийский Delfi.