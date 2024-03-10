За рубежом
10.03.2024, 12:24

Российский журналист-расследователь и бывший соратник Навального: „Как только ты проявляешь нелояльность, на тебя достается папочка“

 
Лев Кадик
Журналист
Дмитрий Сухарев
Дмитрий Сухарев
ФОТО: личный архив

С середины прошлого года в Риге живет журналист-расследователь проекта „Система“, бывший руководитель Санкт-Петербургского офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) убитого 16 февраля в заключении Алексея Навального, бывший руководитель питерского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев. Российские власти считают его свидетелем по „Делу ФБК“ (по нему в прошлом году Алексей Навальный был приговорен к 19 годам строгого режима — ред.). Он соавтор многих коррупционных расследований. Последнее из них вышло в январе и повествует о поставках в Россию из Европы запчастей к истребителям Су-30 на 8 млн долларов. С Дмитрием Сухаревым поговорил латвийский Delfi.

- Кем был для тебя Навальный?

- Навальный был для меня и для многих в моем окружении, да и для множества других людей, ориентиром, человеком, у которого есть свои убеждения и который готов их отстаивать, который продолжает гнуть свою линию.

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