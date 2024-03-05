Произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и других соцсетей

В работе соцсетей Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Meta) произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector, пишет Meduza.

Пользователи из многих стран начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook и Instagram после 17:00 по эстонскому времени. Сообщается также о проблемах с сервисом Messenger.

Пользователи не могли авторизоваться в Facebook и обновить ленту в Instagram.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун вскоре заявил, что в компании знают о проблемах у пользователей и работают над этим.

Работа Facebook восстановилась в Эстонии примерно в 18:40.

В новостных Telegram-каналах появилась информация, что часть кабелей глобального интернета перебили в Красном море. Из-за „инцидента“ в Красном море оказался поврежден кабель Asia-Africa-Europe 1, сообщил гонконгский провайдер HGC. Сейчас компания диверсифицирует трафик в Европу через Китай и США, чтобы смягчить последствия.