„Супервторник“ в США: что это такое, где голосуют и почему это важно?

В этот день избиратели в 15 американских штатах выбирают кандидатов от обеих крупнейших партий в президенты. Еще в одном штате будут известны результаты праймериз в Демократической партии.

«Супервторник» даст представление о том, в каком положении сегодня находятся два главных соперника в борьбе за Белый дом — Джо Байден, представляющий демократов, и Дональд Трамп, главный кандидат от республиканцев.

Выборы-2024 обещают стать матч-реваншем Трампа после его поражения четыре года назад.

Что такое «Супервторник»?

В этот день в большинстве штатов проходит голосование в рамках календаря президентских праймериз.

Голосование пройдет в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте, Вирджинии и на Американском Самоа (формально это не штат и не часть штата, а неинкорпорированная неорганизованная территория США в южной части Тихого океана — то есть часть Соединенных Штатов, находящаяся под управлением американского правительства).

Республиканцы будут голосовать во всех этих 15 штатах. Демократы — в тех же штатах, за исключением Аляски, они также проведут предварительное голосование на Американском Самоа.

В этот день также станут известны результаты праймериз демократов в Айове, где голосование уже несколько недель идет по почте.

Как и сколько делегатов будет выбрано?

По результатам каждого голосования кандидатам, занявшим первые места, присуждаются голоса так называемых делегатов, которые затем официально голосуют за выдвижение кандидата на съездах обеих партий этим летом.

В «Супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов — 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов.

По прогнозам штаба Трампа, в «Супервторник» он получит не менее 773 делегатов и доберет необходимые для выдвижения голоса уже в марте. На данный момент у него 244 голоса делегатов, а у его единственной соперницы Никки Хейли — 43.