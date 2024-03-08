Расстраивают черви: удалась ли режиссеру вторая часть „Дюны“?
Недавно на экраны эстонских кинотеатров вышло продолжение киноэпопеи, которого многие ждали. Кинокритик и писатель П.И.Филимонов написал честный отзыв о второй части нашумевшей Дюны.
Несомненно, про это кино уже написали все, кто умеет писать и ещё напишут все, кому не лень. В основном, думаю, люди будут оценивать этот фильм с точки зрения его соответствия оригинальному тексту Герберта, сходства или несходства с фильмом Линча и оправдывания или неоправдывания их собственных ожиданий. Собственно, я такой же, как и всё, ничем не лучше (так я транслирую наружу, внутри-то я знаю всю правду), поэтому тоже порассуждаю на эти темы. Разве что за исключением Линча, это вещь, принадлежащая своему времени, и трогать её не нужно.
Конечно, хотелось бы посмотреть, что с этим материалом сделал бы Ходоровски, но это, видимо, относится к числу утраченных чудес света, доступа к которым человечество лишилось навсегда. Как Галикарнасский маяк или Бамианские Будды. Возможно, там было бы что-то экстраординарное, что-то конгениальное мирам самого Герберта, при этом радикально на оригинал не похожее. Не знаю. Вильнёв снял хорошую голливудскую космическую сагу, умную голливудскую космическую сагу, где не просто „пиу-пиу“, а во-первых - красиво, во-вторых, не пренебрегается идеологической составляющей „Дюны“. Вильнёв попытался – получилось или нет, это другой вопрос, зависит от того, что называть „получилось“ - провести через вторую часть больше, чем через первую, все те скрытые и не очень скрытые отсылки к различным религиозным течениям (главным образом, всё же, к исламу), которые Герберт кучей вывалил в свой текст.
Вильнёв вдумчиво подошёл к кастингу своего фильма, даже во второстепенных ролях у него заняты актёры первой величины, так что частью интереса ко второй части может стать распознавание известных лиц в непривычном гриме. Вильнёв бережно относится к первоисточнику, большую часть второго фильма действие развивается медленно, в полном соответствии с духом Герберта и почти полностью по тексту.
В конце всё вдруг внезапно скомкивается, текст оригинала приносится в жертву зрелищности, но это уж, видимо, законы жанра – нельзя поставить ему в укор, что фильм не растянулся ещё на час, хотя, в целом, можно было бы и позволить себе такое удовольствие.
Это, всё-таки, не совсем обычный голливудский блокбастер. Он чуть глубже и чуть предусматривает знание предмета. Не знаю, можно ли понять и насладиться второй „Дюной“ в том случае, если вы хотя бы не знакомы с историей Арракиса. Моментами кажется, что да, а моментами кажется, что нет. Вильнёв не проявляет снисхождения к зрителям и не разъясняет каких-то вещей, которых может не знать человек, просто пришедший посмотреть на красивую фантастику.
Расстраивают черви. Обещал не говорить про Линча, но не сдержу обещания. Черви у Линча – жирнее, зрелищнее и приятнее. Вильнёвских червей почти не видно, скорее всего, в этом и есть задумка, так они кажутся ещё огромнее и непостижимее, что всячески и подчёркивалось в первоисточнике.
В целом вообще если вдуматься – это произведение либо больного, либо гениального мозга. Мир, в котором главным торговым ресурсом является наркотик, который синтезируется из какой-то жидкости, выделяемой этими самыми червями, если их бросить в воду. При этом воды в этом мире почти нет.
Зато есть Тимоти Шаламе. В любой экранизации „Дюны“ была, есть и будет важна роль Пола. В мессианскую сущность (да, я опять) Кайла Маклахлана верилось не очень. В то, что Шаламе – живое воплощение пророка на Земле (ну ладно, не на Земле, но это мелочи) – верится легко. Абы кого Квизац Хадерахом не назовут.
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