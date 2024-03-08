Расстраивают черви: удалась ли режиссеру вторая часть „Дюны“?

Несомненно, про это кино уже написали все, кто умеет писать и ещё напишут все, кому не лень. В основном, думаю, люди будут оценивать этот фильм с точки зрения его соответствия оригинальному тексту Герберта, сходства или несходства с фильмом Линча и оправдывания или неоправдывания их собственных ожиданий. Собственно, я такой же, как и всё, ничем не лучше (так я транслирую наружу, внутри-то я знаю всю правду), поэтому тоже порассуждаю на эти темы. Разве что за исключением Линча, это вещь, принадлежащая своему времени, и трогать её не нужно.

Конечно, хотелось бы посмотреть, что с этим материалом сделал бы Ходоровски, но это, видимо, относится к числу утраченных чудес света, доступа к которым человечество лишилось навсегда. Как Галикарнасский маяк или Бамианские Будды. Возможно, там было бы что-то экстраординарное, что-то конгениальное мирам самого Герберта, при этом радикально на оригинал не похожее. Не знаю. Вильнёв снял хорошую голливудскую космическую сагу, умную голливудскую космическую сагу, где не просто „пиу-пиу“, а во-первых - красиво, во-вторых, не пренебрегается идеологической составляющей „Дюны“. Вильнёв попытался – получилось или нет, это другой вопрос, зависит от того, что называть „получилось“ - провести через вторую часть больше, чем через первую, все те скрытые и не очень скрытые отсылки к различным религиозным течениям (главным образом, всё же, к исламу), которые Герберт кучей вывалил в свой текст.

Вильнёв вдумчиво подошёл к кастингу своего фильма, даже во второстепенных ролях у него заняты актёры первой величины, так что частью интереса ко второй части может стать распознавание известных лиц в непривычном гриме. Вильнёв бережно относится к первоисточнику, большую часть второго фильма действие развивается медленно, в полном соответствии с духом Герберта и почти полностью по тексту.