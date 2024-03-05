МНЕНИЕ | Педиатр: кому принадлежит здоровье - вам, врачам или чиновникам?

Кому принадлежит ваше здоровье? На первый взгляд этот вопрос звучит глупо. Разумеется, здоровье человека принадлежит ему самому. Но так ли это на самом деле?

Ведь для того, чтобы получить необходимое лекарство, человеку необходимо…

Записаться к семейному доктору и дождаться приема. И это вопрос не одного часа или дня, а как минимум нескольких дней.

Если проблема пациента не относится к компетенции семейного доктора или, по инструкции, относится к компетенции иного специалиста, то надо получить направление, записаться к специалисту, дождаться приема. И это уже вопрос не дней, а недель. За это время банальный острый цистит, например, может превратиться в хронический, а то и в пиелонефрит, который потребует госпитализации.

В итоге всех этих ожиданий и скитаний по врачам, согласно инструкциям, придуманным неведомым чиновником, человек может получить рецепт и прийти в аптеку за лекарством.

Важно отметить, что на всем этом этапе – от возникновения симптомов до получения рецепта – здоровье человека, по факту, ему не принадлежит. Так решил неведомый чиновник.

Добавим к этому инициативу введения дополнительной оплаты за прием в государственных поликлиниках. Т.е. мало того, что человек ежемесячно перечисляет большой процент своей зарплаты на нужды больниц и поликлиник, так он теперь не сможет воспользоваться этой предоплаченной возможностью без дополнительных затрат.

Еще более странным выглядит артикулируемое некоторыми чиновниками утверждение, что если человек „не следил за своим здоровьем“, то так ему и надо – пусть платит.

Возможно, человек и не следил за здоровьем, но вот медицинские налоги платил исправно. Так что тут явно есть какая-то нечестность.

Врачи, в отличие от чиновников, рассуждают иначе. Если пациент обратился за помощью, то ему надо помочь, независимо от того, сколько ошибок он совершил в отношении своего здоровья и насколько бережно к нему относился. Врачи не судьи. А уж чиновники, которые ни разу не лечили ни одного больного, тем более.