МНЕНИЕ | Педиатр: кому принадлежит здоровье - вам, врачам или чиновникам?
от симптомов до рецепта - здоровье принадлежит не пациенту, так решил чиновник
рецепт защищает от „избыточного потребления“ или создает проблемы?
„если человек не следил за своим здоровьем“ - пусть платит?
Кому принадлежит ваше здоровье? На первый взгляд этот вопрос звучит глупо. Разумеется, здоровье человека принадлежит ему самому. Но так ли это на самом деле?
Ведь для того, чтобы получить необходимое лекарство, человеку необходимо…
Записаться к семейному доктору и дождаться приема. И это вопрос не одного часа или дня, а как минимум нескольких дней.
Если проблема пациента не относится к компетенции семейного доктора или, по инструкции, относится к компетенции иного специалиста, то надо получить направление, записаться к специалисту, дождаться приема. И это уже вопрос не дней, а недель. За это время банальный острый цистит, например, может превратиться в хронический, а то и в пиелонефрит, который потребует госпитализации.
В итоге всех этих ожиданий и скитаний по врачам, согласно инструкциям, придуманным неведомым чиновником, человек может получить рецепт и прийти в аптеку за лекарством.
Важно отметить, что на всем этом этапе – от возникновения симптомов до получения рецепта – здоровье человека, по факту, ему не принадлежит. Так решил неведомый чиновник.
Добавим к этому инициативу введения дополнительной оплаты за прием в государственных поликлиниках. Т.е. мало того, что человек ежемесячно перечисляет большой процент своей зарплаты на нужды больниц и поликлиник, так он теперь не сможет воспользоваться этой предоплаченной возможностью без дополнительных затрат.
Еще более странным выглядит артикулируемое некоторыми чиновниками утверждение, что если человек „не следил за своим здоровьем“, то так ему и надо – пусть платит.
Возможно, человек и не следил за здоровьем, но вот медицинские налоги платил исправно. Так что тут явно есть какая-то нечестность.
Врачи, в отличие от чиновников, рассуждают иначе. Если пациент обратился за помощью, то ему надо помочь, независимо от того, сколько ошибок он совершил в отношении своего здоровья и насколько бережно к нему относился. Врачи не судьи. А уж чиновники, которые ни разу не лечили ни одного больного, тем более.
Но вернемся к вожделенному рецепту.
По какой-то причине, некий чиновник решил, что лекарства без рецептов продавать нельзя.
Аргументируется это тем, что пациент может повредить своему здоровью неправильным применением лекарств.
Но что это означает на самом деле? Это означает, что здоровье человека не принадлежит ему самому, что какой-то чиновник решает за него, взрослого человека, что можно и что нельзя.
Рассмотрим это на примере антибиотиков.
Специалистам в области здравоохранения давно известна проблема избыточного назначения антибиотиков. Вот только рецепт тут ни коим образом не помогает. Антибиотики давным давно продаются только по рецепту, а значит на пациенте нет вины за избыточное и неконтролируемое применение антибиотиков. Антибиотики на 100% контролируются врачами. И „избыточно назначаются“.
Более того, большинство пациентов настороженно относятся к назначению антибиотиков и не торопятся их принимать. Так что тут непонятно, кого и от чего „защищает“ рецепт. Или просто создает лишние проблемы.
Вывод – даже в случае антибиотиков польза от рецепта весьма сомнительна, не говоря уже о том, что рецепт передает право на здоровье человека от пациента врачу.
Другой пример – сильнодействующие лекарства, на которые тоже требуется рецепт.
Дело в том, что существуют эффективные, но потенциально опасные лекарства, ошибка в дозировании которых может привести к большим проблемам. Но это тоже можно регулировать не рецептом, а предупреждением на упаковке. Как на сигаретах. Таким образом, мы не будем отнимать у пациента право на его здоровье, но предупредим о потенциальной опасности.
Да и не спешат люди глотать таблетки горстями.
Любой врач за свою работу видел множество прекрасных коллег, назначающих правильное лечение. Но видел также и ошибочные назначения и некомпетентных докторов, которым чиновник делегировал право на здоровье пациента с помощью рецепта.
И этому чиновнику необходимо оправдывать свое существование. Поэтому вслед за рецептами на антибиотики и сильнодействующие препараты, появляются рецепты на противовоспалительные (антиаллергические) лекарства, на противогрибковые препараты, на гормональные (в том числе на мази или оральные контрацептивы) и на множество других. И тут сложно найти оправдание, даже прибегая к стандартной формуле „чтоб пациент не навредил своему здоровью“. Во-первых, это весьма проблематично, особенно при применении противовоспалительных или противогрибковых препаратов, а во-вторых, это опять же приводит к тому, что у человека отбирают право распоряжаться своим здоровьем.
На протяжении жизни нам попадаются плохие врачи, ошибочные диагнозы, неверное лечение. Нам попадаются очереди, которые мешают быстро и эффективно получить лекарство от недуга. В итоге, острые заболевания превращаются в хронические. А хронические лечатся плохо, потому что своевременное получение рецепта затруднено.
Так кому же принадлежит Ваше здоровье? И что наносит ему больший ущерб – система рецептов или Ваше гипотетически возможное ошибочное самолечение?
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