Напомним, сделку, согласно которой Украина отдает Путину оккупированные территории, поддерживает кандидат в президенты США Дональд Трамп.

"На данный момент, реальность, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война закончится сделкой", — заявил в субботу сенатор-республиканец Марко Рубио, заместитель председателя Сенатского комитета по разведке. "И вопрос в том — когда они наконец это осознают — когда мы, наконец, дойдем до этого момента, кто будет иметь больше влияния — Путин или Украина?"

Еще несколько месяцев назад американские законодатели отказывались обсуждать возможность сдачи Украиной части своей территории для завершения войны. Теперь об этом говорит не только Рубио, но и еще один сторонник Трампа, сенатор-республиканец Дж. Д. Вэнс. Он предположил, что сделка с Россией — наиболее вероятный исход войны, независимо от того, отправит ли США дополнительную помощь Украине. Продолжение помощи Украине Вэнс не поддерживает.

"Вашингтон все время опаздывает за изменением ситуации на земле, это конфликт на неопределенный срок, и, надеюсь, это приведет к какому-то соглашению, где Украина сможет сохранить свою страну, а убийства прекратятся", — сказал Вэнс POLITICO.

"Похоже, что война может продолжаться очень долго", — заявил еще один сенатор-республиканец Майк Браун и добавил, что с нынешней линии фронта "будет трудно сдвинуться, потребуется огромное количество времени и денег".