Спортсмены готовы терпеть издевательства ради результата

Определение жестокого поведения в спорте со временем изменилось. Если изначально этот термин означал физическое насилие, то теперь он охватывает физическое, психическое и сексуальное насилие, а также пренебрежение и перетренированность, пишет novaator.err.ee.

Ааве Ханнус, преподаватель спортивной психологии и спортивных достижений в Тартуском университете, объяснил, что насилие в спорте является структурной проблемой и встроено в систему. „То, как тренеры получают признание и вознаграждение, в конечном итоге приводит к попытке получить максимальную отдачу от человека любой ценой. Может показаться, что для достижения цели все средства хороши“, — сказал он.

Недавнее исследование Марты Мяндла, студентки бакалавриата факультета психологии Тартуского университета, проведенное под руководством Ханнуса, было посвящено убеждениям, которые нормализуют жестокое обращение. Исследование Марты Мяндла было частью исследовательского проекта Ханнуса, цель которого - понять степень и причины распространенности жестокого обращения со спортсменами в Эстонии.

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