Работы по проведению электрического кабеля изменят организацию движения в Ласнамяэ

„С наступлением весны и первых теплых дней начинаются и первые строительные работы, а также сопутствующие им изменения в организации дорожного движения. Облегчит ситуацию то, что работы будут проводиться в вечернее время, когда транспортный поток затихает, но все равно следует проявлять внимательность и следить за временными дорожными знаками“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

4 марта на перекрестке улицы Турба и Нарвского шоссе начались работы по прокладке электрического кабеля, в связи с чем на улице Турба временно изменено дорожное движение. Управа района Ласнамяэ просит всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и следовать временным дорожным знакам, чтобы обеспечить безопасность и плавное движение.

Прокладка электрического кабеля будет осуществляться ночью и, согласно плану, завершится к концу недели.

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