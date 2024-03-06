ПОДКАСТ | Надеждин: следующие выборы президента РФ будут сильно раньше, чем через 6 лет

„Наша задача, чтобы на следующие выборы президента, которые будут сильно раньше, чем через 6 лет, уже нам не надо было подписи собирать (независимым кандидатам и кандидатам от непарламентских партий нужно собирать подписи для участия в выборах. Представителям парламентских партий этого делать не нужно - прим.ред.). К этой цели мы идем разными путями, и через Конституционный суд, и через участие в выборах региональных парламентов и Государственной думы. Потому что если мы выигрываем выборы в региональные парламенты в этом сентябре и следующие выборы в Госдуму, то уже подписи собирать не надо“, - сказал Борис Надеждин в подкасте.