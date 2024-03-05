Другие виды
05.03.2024, 10:29

От депрессии до зависимостей. Где сейчас золотая латвийская четверка бобслеистов, выигравшая ОИ в Сочи

 
Jānis Freimanis
Олимпийские чемпионы
Олимпийские чемпионы
ФОТО: TOMS KALNINS | Scanpix

Десять лет назад, 23 февраля 2014 года, был достигнут самый большой успех в бобслее в истории независимой Латвии — латвийцы завоевали серебряные медали в олимпийских четверках в Сочи, пишет rus.delfi.lv. Через несколько лет эти медали превратились в золотые — после дисквалификации россиян. Между тем превращение членов „золотого квартета“ бобслеистов в четырех обычных людей прошло с переменным успехом. Для некоторых из них жизнь вне льда стала еще большим вызовом…

Оскар Мелбардис

Если у кого-то сложилось впечатление, что квартет олимпийских чемпионов по бобслею регулярно поддерживает связь, то он, вероятно, не знает людей, занимающихся этим зимним видом спорта. К этому мы еще вернемся. Но начнем с пилота „золотого квартета“ Оскара Мелбардиса, который еще в прошлом сезоне был рядом с бобслеистами, снимал заезды и давал советы молодым спортсменам. В этом году по соображениям экономии у сборной Латвии больше нет двух команд — Кубка мира и Кубка Европы, поэтому тренерский состав, естественно, сократился, и Мелбардис покинул бобслей, по крайней мере, на время.

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