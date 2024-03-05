05.03.2024, 10:29
От депрессии до зависимостей. Где сейчас золотая латвийская четверка бобслеистов, выигравшая ОИ в Сочи
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Десять лет назад, 23 февраля 2014 года, был достигнут самый большой успех в бобслее в истории независимой Латвии — латвийцы завоевали серебряные медали в олимпийских четверках в Сочи, пишет rus.delfi.lv. Через несколько лет эти медали превратились в золотые — после дисквалификации россиян. Между тем превращение членов „золотого квартета“ бобслеистов в четырех обычных людей прошло с переменным успехом. Для некоторых из них жизнь вне льда стала еще большим вызовом…