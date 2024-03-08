ВИДЕО | Такого ты еще не видел! RusDelfi поиграл на нервах политиков и снял большой стендап концерт без цензуры

Best Stand Up - стендап шоу на русском языке в Эстонии. Местные комики шутят над происходящем в стране и в своей жизни. При этом выбор тем крайне велик, от скандалов в Центристской партии, до проблем с женой. На сцене нет цензуры и табуированных тем, комик имеет право делиться мыслями обо всем, от проблем с эстонским языком, до скандалов с Каей Каллас.