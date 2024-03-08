Best Stand Up
08.03.2024, 00:00

ВИДЕО | Такого ты еще не видел! RusDelfi поиграл на нервах политиков и снял большой стендап концерт без цензуры

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эстонский юмор!

RusDelfi совместно с Best Stand Up организовали и сняли стендап-шоу на русском языке в Таллинне. В концерте приняло участие восемь местных комиков, которые шутили про жизнь в Эстонии, Каю Каллас и автоналог. Смотрите видео! (Запись стендапа доступна подписчикам RusDelfi. Войдите в систему, чтобы посмотреть концерт целиком).

Best Stand Up - стендап шоу на русском языке в Эстонии. Местные комики шутят над происходящем в стране и в своей жизни. При этом выбор тем крайне велик, от скандалов в Центристской партии, до проблем с женой. На сцене нет цензуры и табуированных тем, комик имеет право делиться мыслями обо всем, от проблем с эстонским языком, до скандалов с Каей Каллас.

Совместно с RusDelfi был записан стендап концерт, продолжительностью почти полтора часа. Он доступен только подписчикам портала. Учитывая, что билет на концерт стоил 10 евро, а подписка на сайте всего евро - вполне выгодная сделка. Далее будут опубликованы все выступления отдельно. Всего выступило восемь человек: стендапер Андрей Жмикс, легендарный КВН-щик Виктор Ясска, репортер ETV+ Артур Тюленев, ведущий ETV+ Андрей Титов, радиоведущий Виталий Вестеринен, студент Антон Москалев, самый неординарный юморист Данила Ольховиков и самый смешной комик вечера, получивший приз в 100 евро Александр Чуприн.

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RusDelfi
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