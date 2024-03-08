08.03.2024, 00:00
ВИДЕО | Такого ты еще не видел! RusDelfi поиграл на нервах политиков и снял большой стендап концерт без цензуры(1)
эстонский юмор!
RusDelfi совместно с Best Stand Up организовали и сняли стендап-шоу на русском языке в Таллинне. В концерте приняло участие восемь местных комиков, которые шутили про жизнь в Эстонии, Каю Каллас и автоналог. Смотрите видео! (Запись стендапа доступна подписчикам RusDelfi. Войдите в систему, чтобы посмотреть концерт целиком).
Best Stand Up - стендап шоу на русском языке в Эстонии. Местные комики шутят над происходящем в стране и в своей жизни. При этом выбор тем крайне велик, от скандалов в Центристской партии, до проблем с женой. На сцене нет цензуры и табуированных тем, комик имеет право делиться мыслями обо всем, от проблем с эстонским языком, до скандалов с Каей Каллас.