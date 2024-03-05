Против олимпийского чемпиона подали иск на $250 млн за изнасилование и травлю

Чиветт Валентайн утверждает, что встречалась с баскетболистом в 1987–1993 годах и рассталась с ним из-за того, что он и его брат ее изнасиловали. После этого у женщины родился сын, которого убили в 2011-м.

Валентайн заявила, что Пиппен и его жена-актриса, используя свою популярность, преследовали ее. В частности, она обвинила баскетболиста в том, что он создавал ей трудности в поиске жилья и работы и использовал связи с чиновниками, чтобы отклонить ее жалобы в полицию и выставить ее психически нездоровой.

Представители 58-летнего Пиппена, его бывшей жены и „Чикаго“ не стали комментировать иск.

Валентайн уже пыталась судиться с баскетболистом, подав в 2019 году против него иск на $9999 — она заявляла, что потратила много денег, навещая игрока на выездах, а он обещал ей возместить расходы, но не сделал этого.

Пиппен на протяжении карьеры в НБА также играл за „Хьюстон Рокетс“ и „Портленд Трейл Блейзерс“. В 1992 и 1996 годах он выиграл Олимпиаду со сборной США.