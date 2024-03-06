ПРИЗЫВ | В марте стерилизация и кастрация домашних питомцев обойдется дешевле

Одна из причин, по которой кошку или собаку не подвергают стерилизации или кастрации, заключается в том, что владельцы животных считают операцию слишком дорогостоящей. Ветеринарные клиники, предлагающие соответствующие процедуры, присоединились к весенней кампании, в рамках которой стерилизация и кастрация проводится по льготной цене.