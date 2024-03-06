06.03.2024, 15:40
ПРИЗЫВ | В марте стерилизация и кастрация домашних питомцев обойдется дешевле
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Эстонское общество защиты животных (ELS) призывает всех владельцев кошек и собак задуматься о кастрации и стерилизации своих питомцев, чтобы избежать появления нежелательного потомства, стресса и неприятного поведения, пишет издание Maaleht.
Одна из причин, по которой кошку или собаку не подвергают стерилизации или кастрации, заключается в том, что владельцы животных считают операцию слишком дорогостоящей. Ветеринарные клиники, предлагающие соответствующие процедуры, присоединились к весенней кампании, в рамках которой стерилизация и кастрация проводится по льготной цене.