Звери
06.03.2024, 15:40

ПРИЗЫВ | В марте стерилизация и кастрация домашних питомцев обойдется дешевле

 
В большинстве случаев после кастрации и стерилизации характер домашних животных меняется к лучшему.
В большинстве случаев после кастрации и стерилизации характер домашних животных меняется к лучшему.
ФОТО: Shutterstock

Эстонское общество защиты животных (ELS) призывает всех владельцев кошек и собак задуматься о кастрации и стерилизации своих питомцев, чтобы избежать появления нежелательного потомства, стресса и неприятного поведения, пишет издание Maaleht.

Одна из причин, по которой кошку или собаку не подвергают стерилизации или кастрации, заключается в том, что владельцы животных считают операцию слишком дорогостоящей. Ветеринарные клиники, предлагающие соответствующие процедуры, присоединились к весенней кампании, в рамках которой стерилизация и кастрация проводится по льготной цене.

Животные руководствуются инстинктами, которые представляют форму врожденного поведения. Животные не несут ответственности за дальнейшую судьбу своего потомства, эта задача лежит на владельцах животных.

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