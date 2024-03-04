Утечка Taurus: беспечность офицеров бундесвера или операция влияния Кремля?(1)
В Германии, США и Британии продолжают обсуждать последствия утечки разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии, в ходе которого они могли говорить о перспективе ракетных ударов по Керченскому мосту в Крыму, особенности подготовки украинских военных и присутствие западных военных на территории Украины. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в том, как такая утечка стала возможной и почему Россия решила ее обнародовать.
Что случилось?
Утром 1 марта главный редактор российского госканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей передали аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии. По словам Симоньян, они якобы обсуждали то, как „будут бомбить Крымский мост“ и как сделать это так, чтобы „Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю“.
Позже Симоньян опубликовала 38-минутную запись разговора на немецком языке и его письменный перевод на русский. По версии RT, в беседе, которая состоялась 19 февраля, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и неназванные сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера.
Если прослушать всю запись, становится ясно, что военные обсуждают не планы удара по Крымскому мосту (в записи его называют „мост на востоке“), а вопрос поставки в Украину ракетных систем Taurus и то, как дальше Киев мог бы эти ракеты использовать.
Собеседники обсуждают, в какие сроки удастся поставить Taurus в Украину, если канцлер Германии Олаф Шольц примет такое решение, где будут обучаться украинские артиллеристы и как в этом будут задействованы представители вооруженных сил Германии.
В разговоре также упоминается ряд объектов, которые Киев может решить атаковать с помощью Taurus, в том числе склады боеприпасов и „мост на востоке“:
„Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет“, — говорит, согласно расшифровке, один из участников беседы.
При этом один из участников разговора упоминает, что Британия и США поддерживают постоянное присутствие некоторого количества своих военных в Украине, чтобы помогать управлять и поддерживать сложные системы вооружений, поставленные Киеву Западом.
В частности, он описывает, как Великобритания сотрудничает с Украиной по развертыванию ракет Storm Shadow.
„Когда речь идет о планировании миссии, — говорит немецкий командир, — я знаю, как это делают англичане, они делают это, поставляя вспомогательные данные. Но у них также есть несколько человек на месте, они это делают“.
Долгое время и Вашингтон, и Лондон отрицали постоянное присутствие своих военных в зоне конфликта. В прошлый вторник Великобритания впервые подтвердила присутствие „небольшого числа военного персонала“ в Украине, хотя не сообщила, какие задачи они выполняют.
Это подлинный разговор?
На следующий день после публикации записи Минобороны Германии признало факт перехвата, но не комментировало его содержание.
Издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди высокопоставленных чиновников Германии, сообщило, выложенная в сеть беседа — это запись онлайн-совещания немецких офицеров на платформе WebEx. Это частное приложение для проведения онлайн-конференций и звонков, похожее на Zoom и Skype.
По мнению экспертов, уровень шифрования звонков WebEx не такой высокий, поэтому сообщаемую информацию можно перехватить. Более того, полная запись звонка может быть доступна пользователям еще несколько месяцев, что делает перехват еще более возможным. Хакерам не обязательно подключаться к беседе в режиме реального времени, чтобы перехватить разговор — достаточно проникнуть в систему позже и скачать записи из облака.
Согласно стандартам вооруженных сил Германии, WebEx признан платформой, непригодной для обсуждения засекреченной информации. Иными словами, офицерам разрешено созваниваться по WebEx, но нельзя обсуждать никакую чувствительную информацию.
Но, по словам источников Wall Street Journal, по факту многие виртуальные созвоны в бундесвере проводятся именно в WebEx из-за сложностей с использованием зашифрованных систем связи.
Возможно, так произошло и в этот раз. По данным Wall Street Journal, один из участников выложенной в сеть беседы находился в Сингапуре и, вероятно, участвовал в ней через мобильный телефон.
Это нарушает правила бундесвера, которые предписывают использовать только зашифрованные линии связи для подобных обсуждений. Министерство обороны Германии объявило о начале проверки.
„По моему мнению, не все немецкие наблюдатели осознают, насколько серьезна утечка про Taurus. С точки зрения ущерба, союзник, наиболее пострадавший, — это Великобритания“, — считает профессор Эдвард Хантер Кристи из военной академии Бельгии.
„Эта ситуация очень негативно скажется на тех, кто участвовал в звонке — прежде всего, на главе военно-воздушных сил Германии. Он обсуждал чувствительную информацию по незащищенному каналу. Это ошибка уровня новичков“, — добавил эксперт на своей страничке в X.
Почему разговор могли обнародовать?
Сам факт того, что Россия обнародовала наличие у нее такого перехвата, может показаться неожиданным. В случае удачного внедрения в системы коммуникации оппонента разведки всего мира обычно предпочитают скрывать это как можно дольше, чтобы как можно дольше сохранить доступ к информации.
Но в каждом конкретном случае все решают детали.
Во-первых, судя по обнародованной информации, разговор про ракетные системы Taurus попал в руки россиян не благодаря какому-то агенту, а путем обхода несложного шифрования платформы для онлайн-совещаний WebEx. Следовательно, обнародование этой информации не ставит под угрозу жизнь шпионов Кремля за рубежом. А это очень существенный фактор.
Во-вторых, иногда выгода от публикации перехвата может превышать преимущества от сохранения доступа к источнику информации. Например, в тех случаях, когда доступ все равно скоро прервется из-за обязательного обновления протокола шифрования, программного обеспечения, смены перехваченного пароля и так далее.
Военкор прокремлевского издания „Комсомольская правда“ Александр Коц изложил свою версию публикации прослушки:
„Сам факт появления пленки говорит о том, что Берлин был очень близок к тому, чтобы согласовать поставки Украине дальнобойных ракет Таурус. Не на уровне среднего звена, а на высшем политическом уровне. Российская разведка в последний момент погрозила немцам пальчиком“.
И в Берлине, и в Лондоне публикацию россиян уже назвали частью „информационной кампании Кремля по дестабилизации“. Перехваченный разговор уже вызвал множество дискуссий — как внутри Германии, так и между Берлином и его союзниками.
Бывший заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Элвуд в интервью Би-би-си назвал утечку данных „позором для Берлина“.
„Нам необходимо провести серьезные беседы в дипломатических кругах между Германией и Великобританией, а также НАТО, по поводу причин возникновения этой ситуации“, — добавил он.
Глава Минобороны Германии предостерег, что разбор последствий утечки может привести к расколу в немецком обществе.
„Речь идет о подрыве нашего единства. Соответственно, мы должны реагировать на это с особой осторожностью, но не менее решительно“, — подчеркнул Писториус. Он особо выделил необходимость „не попасться на удочку Путина“ и выразил надежду на то, что Кремлю не удастся расколоть немцев.
А что сейчас происходит с обсуждением о возможности поставок в Украину ракет Taurus? Эти крылатые ракеты похожи на уже поставляемые Киеву Storm Shadow и Scalp, но - в отличие от них - могут поражать цели на расстоянии в два раза больше. Taurus считаются особенно эффективны для разрушения целей повышенной стратегической важности - больших мостов, аэродромов, бункеров, в которых находятся основные командные пункты армии противника, оружейных складов и промышленных площадок.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Украине Taurus. По мнению главы правительства, контроль над применением ракет Taurus потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг для него неприемлем.
Шольц не раз заявлял, что опасается втягивания Германии в прямую конфронтацию с Россией.