Что случилось?

Утром 1 марта главный редактор российского госканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей передали аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии. По словам Симоньян, они якобы обсуждали то, как „будут бомбить Крымский мост“ и как сделать это так, чтобы „Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю“.

Позже Симоньян опубликовала 38-минутную запись разговора на немецком языке и его письменный перевод на русский. По версии RT, в беседе, которая состоялась 19 февраля, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и неназванные сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера.

Если прослушать всю запись, становится ясно, что военные обсуждают не планы удара по Крымскому мосту (в записи его называют „мост на востоке“), а вопрос поставки в Украину ракетных систем Taurus и то, как дальше Киев мог бы эти ракеты использовать.

Собеседники обсуждают, в какие сроки удастся поставить Taurus в Украину, если канцлер Германии Олаф Шольц примет такое решение, где будут обучаться украинские артиллеристы и как в этом будут задействованы представители вооруженных сил Германии.

В разговоре также упоминается ряд объектов, которые Киев может решить атаковать с помощью Taurus, в том числе склады боеприпасов и „мост на востоке“:

„Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет“, — говорит, согласно расшифровке, один из участников беседы.

При этом один из участников разговора упоминает, что Британия и США поддерживают постоянное присутствие некоторого количества своих военных в Украине, чтобы помогать управлять и поддерживать сложные системы вооружений, поставленные Киеву Западом.

В частности, он описывает, как Великобритания сотрудничает с Украиной по развертыванию ракет Storm Shadow.