Эксперт в интервью Delfi: возможно, прилетающие в Санкт-Петербург беспилотники запускаются из Финского залива

Начиная с 1 марта Россия запретила продажу бензина за границу. По данным издания „Ведомости“, запрет будет действовать шесть месяцев. Эксперты объяснили изданию, что запрет был введен для того, чтобы избежать дефицита бензина в России весной и летом.

Россия экспортирует только 10% производимого бензина, и дефицит был вызван атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. За последние два месяца российские нефтяные объекты подвергались атакам не менее восьми раз. С начала года беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае, Волгоградской области, Санкт-Петербурге, Ярославле и Туапсе.