Новости России
06.03.2024, 08:03

Эксперт в интервью Delfi: возможно, прилетающие в Санкт-Петербург беспилотники запускаются из Финского залива

 
Тушение пожара на терминале в порту Усть-Луга
Тушение пожара на терминале в порту Усть-Луга
ФОТО: T.ME/ASTRAPRESS | TELEGRAM

Принесли ли украинские атаки беспилотниками по России первые существенные плоды? „Они могут означать для россиян большие потери. Дроны играют в войне очень важную роль и будут играть еще более значимую в дальнейшем, поскольку постоянно развиваются“, - считает российский эксперт в сфере безопасности Юрий Федоров.

Начиная с 1 марта Россия запретила продажу бензина за границу. По данным издания „Ведомости“, запрет будет действовать шесть месяцев. Эксперты объяснили изданию, что запрет был введен для того, чтобы избежать дефицита бензина в России весной и летом.

Россия экспортирует только 10% производимого бензина, и дефицит был вызван атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. За последние два месяца российские нефтяные объекты подвергались атакам не менее восьми раз. С начала года беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае, Волгоградской области, Санкт-Петербурге, Ярославле и Туапсе.

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