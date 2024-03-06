06.03.2024, 08:03
Эксперт в интервью Delfi: возможно, прилетающие в Санкт-Петербург беспилотники запускаются из Финского залива
ФОТО: T.ME/ASTRAPRESS | TELEGRAM
Принесли ли украинские атаки беспилотниками по России первые существенные плоды? „Они могут означать для россиян большие потери. Дроны играют в войне очень важную роль и будут играть еще более значимую в дальнейшем, поскольку постоянно развиваются“, - считает российский эксперт в сфере безопасности Юрий Федоров.
Начиная с 1 марта Россия запретила продажу бензина за границу. По данным издания „Ведомости“, запрет будет действовать шесть месяцев. Эксперты объяснили изданию, что запрет был введен для того, чтобы избежать дефицита бензина в России весной и летом.