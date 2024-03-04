ФОТО | Школу в Кохтла-Ярве строили почти семь лет. Сегодня ее открыли
В Кохтла-Ярве сегодня, 4 марта, открыли школу, которую проектировали и строили почти семь лет. За это время сменилось как минимум четыре вице-мэра. Новое здание Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы должны были сдать восемь месяцев назад, но только в конце февраля педсостав образовательного учреждения начал переезд.
В новом здании не сделан спортзал, на который нужны дополнительные деньги, - к нему не подведены необходимые коммуникации. Но это не помешает деятельности школы, ученики уже привыкли посещать не школьный спортцентр, а городской.
Сегодня, пока у детей был дистанционный день чтения, администрация школы провела торжественное мероприятие для приглашенных гостей, а завтра у 430 учеников начнется полноценный учебный процесс. Еще на прошлой неделе, в пятницу, у детей состоялись классные часы в новой школе, теперь они с нетерпением ждут, когда смогут сесть за современные парты.
Сложности, признается директор школы Юлия Каламаева, за несколько лет, которые они провели в другом помещении, были, но уже все позади. „Главное, что теперь мы в новом здании, деньги горожан как налогоплательщиков пошли на очень хорошее дело - дети будут учиться в красивой школе, да пусть коридоры у нас не просторные, но зато классы очень хорошо оснащены, у нас на высшем уровне мастерские, библиотека, столовая“.
Вечером 4 марта также запланирована встреча с родителями. А в апреле директор школы надеется организовать день открытых дверей для всех желающих горожан.
„Старт строительных работ совпал с началом войны, - объясняет ситуацию с затянувшимся строительством Антон Макарьев, советник по развитию Кохтла-Ярве. - Когда мы подписали договор, как раз ввели санкции, из-за которых цены на стройматериалы выросли, возникли сложности с их поставками. Пришлось делать изменения в проекте, чтобы уменьшить стоимость, но все сделать качественно. Плюс мы искали дополнительное финансирование, чтобы покрыть подорожание материалов. Да, строительство закончилось позже, но оно сделано качественно, и школа хорошо оснащена“.
Макарьев отметил, что когда приезжала комиссия Государственного центра вспомогательных услуг с инспекцией, ее специалисты остались довольны работой, у них было одно замечание на все здание - вентиляционные шахты надо было дополнительно покрыть пластиком, чтобы их не повредить. „Это редкость, обычно находят больше недочетов“, - сказал Макарьев. Также, по словам специалиста по развитию Кохтла-Ярве, стройнадзор провела сильная фирма, и все прошло хорошо.
Некоторые гости торжественного открытия школы упомянули, что все-таки есть замечания к зданию, например, некоторые двери открываются неудобно, какие-то трубы не спрятаны, что может в дальнейшем вызвать проблемы. Макарьев на эти замечания ответил, что если что-то по мелочи окажется не так в здании, то в рамках гарантийных работ это будет исправлено, но скорее всего эти моменты - просто особенности проекта.
Что касается спортзала, то, по словам советника по развитию, надо подождать, когда будут принимать дополнительный бюджет Кохтла-Ярве. „Городское управление предлагает направить до 200 тысяч евро на подключение необходимых коммуникаций, чтобы с нового учебного года школьный спортзал заработал“.
Деньги на строительство школы выделял Фонд Европейского Союза.15 % от суммы - это самофинансирование города. Всего на строительство ушло примерно 11 миллионов евро, участие города с учетом удорожания строительства - 3,6 миллионов евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.