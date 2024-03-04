ФОТО | Школу в Кохтла-Ярве строили почти семь лет. Сегодня ее открыли

В новом здании не сделан спортзал, на который нужны дополнительные деньги, - к нему не подведены необходимые коммуникации. Но это не помешает деятельности школы, ученики уже привыкли посещать не школьный спортцентр, а городской.

Сегодня, пока у детей был дистанционный день чтения, администрация школы провела торжественное мероприятие для приглашенных гостей, а завтра у 430 учеников начнется полноценный учебный процесс. Еще на прошлой неделе, в пятницу, у детей состоялись классные часы в новой школе, теперь они с нетерпением ждут, когда смогут сесть за современные парты.

Сложности, признается директор школы Юлия Каламаева, за несколько лет, которые они провели в другом помещении, были, но уже все позади. „Главное, что теперь мы в новом здании, деньги горожан как налогоплательщиков пошли на очень хорошее дело - дети будут учиться в красивой школе, да пусть коридоры у нас не просторные, но зато классы очень хорошо оснащены, у нас на высшем уровне мастерские, библиотека, столовая“.

Вечером 4 марта также запланирована встреча с родителями. А в апреле директор школы надеется организовать день открытых дверей для всех желающих горожан.

„Старт строительных работ совпал с началом войны, - объясняет ситуацию с затянувшимся строительством Антон Макарьев, советник по развитию Кохтла-Ярве. - Когда мы подписали договор, как раз ввели санкции, из-за которых цены на стройматериалы выросли, возникли сложности с их поставками. Пришлось делать изменения в проекте, чтобы уменьшить стоимость, но все сделать качественно. Плюс мы искали дополнительное финансирование, чтобы покрыть подорожание материалов. Да, строительство закончилось позже, но оно сделано качественно, и школа хорошо оснащена“.