22-летний чемпион мира по тайскому боксу погиб в ДТП с „КАМАЗом“

„Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников“, — написал Собко.

Республиканское управление ГИБДД сообщило, что утром 2 марта в Звениговском районе на 26-м километре автодороги „Вятка“ произошло ДТП с участием „КАМАЗа“ и Volvo. Водитель грузовика не уступил легковушке при выезде со второстепенной дороги. 22-летний пассажир погиб на месте, водитель и еще два пассажира (15 и 18 лет) получили травмы.

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