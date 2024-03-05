За рубежом
05.03.2024, 07:17

DELFI В УКРАИНЕ | Отступивший с позиций военнослужащий ВСУ: россияне везут людей КАМАЗами, БТРами, это конвейер

 
Крапля рассказывает, что дважды чудом избежал смерти, едва не попав под огонь снайпера.
Крапля рассказывает, что дважды чудом избежал смерти, едва не попав под огонь снайпера.
ФОТО: Julia Žohel | Delfi Meedia

Военнослужащий ВСУ с позывным Крапля (Капля - укр.) находился близ Красногоровки, в восьми километрах от Донецка и шести от Авдеевки. Это была линия обороны, которую они с сослуживцами удерживали где-то до террикона. Солдат говорит, что из-за нехватки боеприпасов ситуация была настолько сложной, что с этих позиций бойцы ВСУ отошли еще раньше, чем из Авдеевки.

Крапля утверждает, что изначально его не брали на службу, поскольку у него четверо детей. Его жена, литовка по национальности, предлагала уехать всей семье к ней на родину, но мужчина отказался.

„Я говорю ей: „Зачем в Литву, а кто будет воевать?“ А потом, когда призывался, то одного ребенка не дописал в анкете. Присягу принял и пошел воевать“, - рассказывает мужчина.

RusDelfi
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