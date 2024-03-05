05.03.2024, 07:17
DELFI В УКРАИНЕ | Отступивший с позиций военнослужащий ВСУ: россияне везут людей КАМАЗами, БТРами, это конвейер
ФОТО: | Delfi Meedia
Военнослужащий ВСУ с позывным Крапля (Капля - укр.) находился близ Красногоровки, в восьми километрах от Донецка и шести от Авдеевки. Это была линия обороны, которую они с сослуживцами удерживали где-то до террикона. Солдат говорит, что из-за нехватки боеприпасов ситуация была настолько сложной, что с этих позиций бойцы ВСУ отошли еще раньше, чем из Авдеевки.
Крапля утверждает, что изначально его не брали на службу, поскольку у него четверо детей. Его жена, литовка по национальности, предлагала уехать всей семье к ней на родину, но мужчина отказался.