МНЕНИЕ | Яна Тоом: затыкание рта активистам – угроза демократии(7)
Когда кому-либо удается заставить оппонента молчать, подав против него абсурдный иск, тем самым дается и четкий сигнал остальным: „Не суйте свой нос в наши дела, иначе пойдете на скамью подсудимых“, считает евродепутат Яна Тоом.
Во вторник Европарламент одобрил директиву против т. н. SLAPP – стратегических исков против участия общественности. SLAPP – это судебный иск, который подают не чтобы восстановить справедливость, а чтобы заставить кого-то замолчать. У нас в Эстонии классический пример SLAPP – это иск против журналистов Eesti Ekspress Сулева Ведлера и Тармо Вахтера: они осмелились опубликовать без разрешения прокуратуры подробности о расследовании возможного отмывания денег в Swedbank. SLAPP чуть меньшего масштаба мы видели и позднее, когда муж премьер-министра Каи Каллас, угрожая судом, потребовал автора статьи публично извиниться и выплатить 1500 евро за душевные страдания. Оба требования были выполнены.
Директива касается только трансграничных случаев. Проще говоря, внутри страны всё вроде как может продолжаться по-старому. Впрочем, при обсуждении директивы в Совете ЕС утверждалось, что подавляющее большинство стран-членов намерены внедрить положения директивы и для внутреннего употребления. У меня, конечно, возник вопрос, входит ли в это большинство Эстония. Я связалась с Министерством юстиции и узнала, что этот вопрос даже не обсуждался – план, как мне сказали, такой, что обсуждение состоится одновременно с внедрением директивы.
„Не суйте свой нос в наши дела!“
В Европарламенте директиву приняли большинством в 546 голосов, 47 были против, 31 – воздержались. Для меня это финал долгого пути, начавшегося в 2021 году – в том октябре Европарламент поддержал первый рапорт против SLAPP, в котором мы призвали Еврокомиссию разработать соответствующую директиву для защиты журналистов и активистов и внесли соответствующие предложения. Основными рапортерами были теперешняя президент Европарламента Роберта Метсола и наш немецкий коллега Тимо Вёлькен (фракции EPP и S&D). Я была теневым рапортером от фракции Renew.
Хотя в части SLAPP Эстония, к счастью, не впереди Европы всей – есть и куда худшие примеры, – я как бывший журналист считала эту тему важной, ведь известно: плохое распространяется куда быстрее хорошего. И когда кому-либо удается заставить оппонента молчать, подав против него абсурдный иск, тем самым дается четкий сигнал остальным: „Не суйте свой нос в наши дела, иначе пойдете на скамью подсудимых“. А это уже прямая угроза демократии. Так что в октябре 2021 года Европарламент дал Еврокомиссии указания – и очень скоро мы получили первый черновик директивы, которая на сегодня прошла все туры согласования и получила одобрение евродепутатов. Что эта директива собой представляет?
Во-первых, она определяет, что такое SLAPP. Дать точное определение было необходимо, оно помогает судам и практикам бороться со SLAPP, с ним возможно собрать данные и рассказывать о проблеме. Во-вторых, директива защищает возможных жертв SLAPP, очерчивая их круг. Жертвами могут быть все физические и юридические лица, которые участвуют в общественной жизни, а также лица, чья общественная активность – причина, по которой им пытаются заткнуть рот. В их числе, само собой, журналисты-расследователи, гражданские активисты, объединения и организации, которые продвигают и защищают общепризнанные права человека и основные свободы. С точки зрения директивы защиты достойны и другие важные участники общественного обсуждения, например, представители академических кругов, ученые и творческие люди. Их тоже могут принуждать к молчанию.
Что решит правительство Каи Каллас?
В-третьих, директива учитывает то, что иски с целью заткнуть рот подают и те, кто обладает влиянием и властью. Это могут быть группы лоббистов, коммерческие объединения, политики и государственные органы, пытающиеся остановить общественное обсуждение. В-четвертых, директива утверждает и методы защиты. Это и ускоренное судопроизводство, и право требовать от истца покрытия расходов ответчика и компенсации нанесенного ему ущерба. Предусмотрена также возможность оставлять неудовлетворенными явно необоснованные требования на ранней стадии. В-пятых, директива не применяется в отношении требований, которые исходят из ответственности государства. То есть требований в отношении действий или бездействия государства.
В-шестых, поскольку в нынешнем виде директива сосредоточивается на трансграничных случаях, она учитывает и то, что зачастую те, кто подают иски-SLAPP, применяют тактику т. н. forum shopping – тот, кто хочет заткнуть активистам рот, ищет для подачи иска страну с таким правовым пространством, чтобы можно было потребовать максимум денег (чем запугать жертву) и с наибольшей вероятностью выиграть в суде. Такая практика директивой напрямую запрещается. Словом, Европарламент принял очень и очень необходимый документ.
Написать это мнение меня побудила не столько директива, сколько то, что эстонское правительство только начинает формировать свое мнение по данной тематике. Отсюда и мой главный посыл: давайте следить за тем, как это мнение формируется, и оказывать давление! После того как в течение одного месяца правительство Каи Каллас не поддержало директиву о работниках платформ и введение уголовного наказания за изнасилование, я была бы готова просто вот к любым неожиданностям. В том числе к тому, что участники общественной жизни Эстонии не получат той защиты, какую демократическое государство обязано им предоставить. Не дадим этому сценарию реализоваться.
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