МНЕНИЕ | Яна Тоом: затыкание рта активистам – угроза демократии

Во вторник Европарламент одобрил директиву против т. н. SLAPP – стратегических исков против участия общественности. SLAPP – это судебный иск, который подают не чтобы восстановить справедливость, а чтобы заставить кого-то замолчать. У нас в Эстонии классический пример SLAPP – это иск против журналистов Eesti Ekspress Сулева Ведлера и Тармо Вахтера: они осмелились опубликовать без разрешения прокуратуры подробности о расследовании возможного отмывания денег в Swedbank. SLAPP чуть меньшего масштаба мы видели и позднее, когда муж премьер-министра Каи Каллас, угрожая судом, потребовал автора статьи публично извиниться и выплатить 1500 евро за душевные страдания. Оба требования были выполнены.

Директива касается только трансграничных случаев. Проще говоря, внутри страны всё вроде как может продолжаться по-старому. Впрочем, при обсуждении директивы в Совете ЕС утверждалось, что подавляющее большинство стран-членов намерены внедрить положения директивы и для внутреннего употребления. У меня, конечно, возник вопрос, входит ли в это большинство Эстония. Я связалась с Министерством юстиции и узнала, что этот вопрос даже не обсуждался – план, как мне сказали, такой, что обсуждение состоится одновременно с внедрением директивы.

„Не суйте свой нос в наши дела!“

В Европарламенте директиву приняли большинством в 546 голосов, 47 были против, 31 – воздержались. Для меня это финал долгого пути, начавшегося в 2021 году – в том октябре Европарламент поддержал первый рапорт против SLAPP, в котором мы призвали Еврокомиссию разработать соответствующую директиву для защиты журналистов и активистов и внесли соответствующие предложения. Основными рапортерами были теперешняя президент Европарламента Роберта Метсола и наш немецкий коллега Тимо Вёлькен (фракции EPP и S&D). Я была теневым рапортером от фракции Renew.