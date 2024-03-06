Звери
06.03.2024, 09:07

Зоозащитники обвиняют приют для животных в Ляэне-Вирумаа в усыплении собак и кошек

 
Никто не собирался искать убежавшую из приюта собаку.
Helen Eelrand
helen.eelrand@delfi.ee
Спасенные Союзом защиты животных собаки, которых в деревне Саувялья держали в клетках, в новый приют для животных не попали.
Спасенные Союзом защиты животных собаки, которых в деревне Саувялья держали в клетках, в новый приют для животных не попали.
ФОТО: Eestimaa loomakaitse liit

По утверждению Эстонского союза защиты животных, при переезде в построенные в конце прошлого года новые здания приюта для животных в Ляэне-Вирумаа из-за нехватки места усыпили нескольких собак, принадлежавших Союзу защиты животных, а также восемь кошек. Приют утверждает, что все здоровые животные благополучно пережили переезд.

Как сообщил в социальных сетях Эстонский союз защиты животных, в конце года ему поступила информация, что не все животные, находившиеся в старом приюте, переехали в новый, некоторых пришлось усыпить из-за нехватки мест. В том числе двух овчарок, которых Союз защиты животных спас, вызволив из клеток в деревне Саувялья. (Сельскохозяйственный и продовольственный департамент передал их непосредственно приюту). Двух из четырех отправленных в приют собак усыпили из-за того, что в приюте не было достаточно мест. Союз защиты животных не знает точное количество животных, подвергнутых эвтаназии, но, по его данным, усыпили от пяти до восьми собак и восемь кошек.

Как сообщил председатель правления НКО Lääne-Virumaa Koduloomade Varjupaik Рауно Вырно, заявление, что животные были усыплены из-за нехватки мест не соответствует действительности. „Приюты для животных действуют на основании Закона об охране животных, Закона о ветеринарии и юридических актов. К сожалению, в приютах бывают случаи, когда эвтаназия животных неизбежна, но ни одно решение не принимается без причины, все они согласованы с ветеринаром“, - заверил Вырно.

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