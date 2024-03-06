Зоозащитники обвиняют приют для животных в Ляэне-Вирумаа в усыплении собак и кошек

Как сообщил в социальных сетях Эстонский союз защиты животных, в конце года ему поступила информация, что не все животные, находившиеся в старом приюте, переехали в новый, некоторых пришлось усыпить из-за нехватки мест. В том числе двух овчарок, которых Союз защиты животных спас, вызволив из клеток в деревне Саувялья. (Сельскохозяйственный и продовольственный департамент передал их непосредственно приюту). Двух из четырех отправленных в приют собак усыпили из-за того, что в приюте не было достаточно мест. Союз защиты животных не знает точное количество животных, подвергнутых эвтаназии, но, по его данным, усыпили от пяти до восьми собак и восемь кошек.